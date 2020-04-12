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Собирали в детстве наклейки с футболистами? Тест для тех, кто делал это еще в 90-е
Источник материала: Tut.by
Одним из главных развлечений пацанов в 90-е было собирательство наклеек Panini. Первым спортивным журналом, появившемся в Беларуси, была коллекция к чемпионату Европы-1996. SPORT.TUT.BY предлагает тест для тех, кто увлекался футболом в это время.
Просто попробуйте отгадать игроков по их национальности, позиции и главным клубам в карьере. Ответом будет фото их наклейки из журнала Euro 96. 16 сборных — 16 футболистов.
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Одним из главных развлечений детей в 90-е было собирательство наклеек Panini. Первым спортивным журналом, появившемся в Беларуси, была коллекция к чемпионату...
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