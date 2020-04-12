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Кошка запуталась в противоречивых чувствах к хозяйке и рассмешила сеть (ВИДЕО)

12.04.2020 10:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кошка запуталась в противоречивых чувствах к хозяйке и рассмешила сеть (ВИДЕО)

Чувства бывают противоречивыми – это на своем примере показала кошка, ставшая героиней видеоролика, опубликованного на портале ridus.ru.

На кадрах – кошка сначала шипит на хозяйку, затем начинает лизать ей пальцы, но при этом ворчит. 

Некоторые пользователи сети отметили, что для них такое поведение также характерно. Другие подчеркнули хитрость домашнего питомца. «В конце шипит, как львица!», «Хитра. Руку кормящего тебя не стоит кусать, как бы не хотелось», – написали в комментариях. 

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Чувства бывают противоречивыми – это на своем примере показала кошка, ставшая героиней видеоролика, опубликованного на портале ridus.ru. На кадрах – кошка сначала...
 
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