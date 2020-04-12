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Погода на понедельник 13 апреля: сильный ветер и до +23
Источник материала: Партизан
В понедельник 13 апреля в Беларуси ожидается сильный, порывистый ветер — даже объявлен оранжевый уровень опасности,
Будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью — от +1 до +7, по югу столбик термометра может опуститься до -2, днём — 15-21 тепла, по юго-востоку — до +23-х.
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В понедельник 13 апреля в Беларуси ожидается сильный, порывистый ветер — даже объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает БЕЛТА.
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