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Фата, как у принцессы Дианы: Анастасия Волочкова раскрыла детали своей свадьбы

12.04.2020 12:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фата, как у принцессы Дианы: Анастасия Волочкова раскрыла детали своей свадьбы

Известная российская балерина Анастасия Волочкова раскрыла подробности своей предстоящей свадьбы. Планируется, что торжество  состоится осенью 2020 годапишет KP.RU 

Балерина на протяжении нескольких месяцев намекает поклонникам, что счастлива в отношениях с новым избранником. Его имя Волочкова пока не называет. Знаменитость лишь раскрыла некоторые детали своей предстоящей свадьбы. 

По словам балерины, ее подвенечное платье будет шить ведущий российский дизайнер Аника Керимова. Самая важная деталь наряда – фата – уже готова, отметила Волочкова. Шлейф, как у принцессы Дианы,  украсят 10 000 жемчужин. Общая стоимость платья составит 15 миллионов рублей.

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Известная российская балерина Анастасия Волочкова раскрыла подробности своей предстоящей свадьбы. Планируется, что торжество  состоится осенью 2020...
 
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