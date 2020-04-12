Фата, как у принцессы Дианы: Анастасия Волочкова раскрыла детали своей свадьбы

Источник материала: ОНТ

Известная российская балерина Анастасия Волочкова раскрыла подробности своей предстоящей свадьбы. Планируется, что торжество состоится осенью 2020 года, пишет KP.RU

Балерина на протяжении нескольких месяцев намекает поклонникам, что счастлива в отношениях с новым избранником. Его имя Волочкова пока не называет. Знаменитость лишь раскрыла некоторые детали своей предстоящей свадьбы.

По словам балерины, ее подвенечное платье будет шить ведущий российский дизайнер Аника Керимова. Самая важная деталь наряда – фата – уже готова, отметила Волочкова. Шлейф, как у принцессы Дианы, украсят 10 000 жемчужин. Общая стоимость платья составит 15 миллионов рублей.

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