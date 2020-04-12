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«Голосовал бутылкой». Что такое «жидкая валюта», и как она помогала солдату на войне
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
После освобождения Беларуси вчерашние подростки, партизанского хлеба отведав, испробовав тяготы оккупационного режима, шли на фронт. Поспешная мобилизация.
Михаил Зыков и еще 200 парней в армию призывались из Слуцка. Если бы не «жидкая валюта», их дорога до пункта назначения растянулась бы на недели.
Михаил Зыков, ветеран Великой Отечественной войны:
Из Бобруйска новобранцам надо было попасть в Гомель. Оттуда – южнее.
Михаил Зыков:
Сергей Верас, СТВ:
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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