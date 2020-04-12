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«Голосовал бутылкой». Что такое «жидкая валюта», и как она помогала солдату на войне

12.04.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Голосовал бутылкой». Что такое «жидкая валюта», и как она помогала солдату на войне

«Голосовал бутылкой». Что такое «жидкая валюта», и как она помогала солдату на войне

После освобождения Беларуси вчерашние подростки, партизанского хлеба отведав, испробовав тяготы оккупационного режима, шли на фронт. Поспешная мобилизация.

Как партизаны укрывались в болотах, и чем были опасны для них непроходимые топи?

Михаил Зыков и еще 200 парней в армию призывались из Слуцка. Если бы не «жидкая валюта», их дорога до пункта назначения растянулась бы на недели.

«Голосовал бутылкой». Что такое «жидкая валюта», и как она помогала солдату на войне

«Голосовал бутылкой». Что такое «жидкая валюта», и как она помогала солдату на войне

Михаил Зыков, ветеран Великой Отечественной войны:
Останавливать военные машины. Еще мы не были военными, мы были в штатском. Так бы вряд ли, наверное, останавливались, пролетели бы. Но когда поднимал и голосовал бутылкой – сразу на тормоза. «Куда?» – «Туда, туда». – «Садитесь».

Из Бобруйска новобранцам надо было попасть в Гомель. Оттуда – южнее.

Котелок, ложка, бритва. Что было в вещь-мешке у фронтовика?

«Голосовал бутылкой». Что такое «жидкая валюта», и как она помогала солдату на войне

«Голосовал бутылкой». Что такое «жидкая валюта», и как она помогала солдату на войне

Михаил Зыков:
Вагоны специальные давали. Потом было решено, что будем как-то сами добираться.

Сергей Верас, СТВ:
Вот и пришлось Михаилу и еще пятерым его сослуживцам добираться к линии фронта на цистерне. Поначалу, говорит, было страшновато. Особенно ждали момента, когда состав двинется. Но без потерь и тут не обошлось.

«Голосовал бутылкой». Что такое «жидкая валюта», и как она помогала солдату на войне

Люди в материале: Сергей Верас, Михаил Зыков

 
Теги: Курсы валют, Гомель
 
 
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