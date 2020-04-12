Кузнецов: Правитель дряхлеет, системы как таковой нет, возникают вакуумы

Фейсбуке Петр Кузнецов. — Не бывает такого, что вот сегодня что-то произошло, и все ошарашенно отметили: «О, вот с этой точки Римская империя стала ближе к распаду!». События, влияющие на историю и приводящие к эпохальным изменениям, трудно замечать и выделять, — пишет вПетр Кузнецов. — Не бывает такого, что вот сегодня что-то произошло, и все ошарашенно отметили: «О, вот с этой точки Римская империя стала ближе к распаду!».





Когда происходят события такого масштаба, что люди начинают это замечать и отмечать, это значит, что изменения уже начались.





Дозревание же ситуации до таких сдвигов происходит через череду событий более мелких, суть и характер которых более-менее понятны, но непонятными или, скажем так, незаметными остаются их связи с другими событиями, выстраиваемые цепочки и дальнейшие сценарии. Поэтому люди просто живут, отмечают, что где-то стало или становится хуже, где-то что-то идёт не так, но не осознают, какие процессы развиваются в большем временном масштабе.





Никто до последнего момента не предполагал распада СССР, очень вряд ли кто-то замечал и поступательно отслеживал крах Британской империи, множество поколений уверенно вели к гибели Римскую цивилизацию, но процессы «от» и «до» отследить становится возможным лишь по учебникам истории.





Поэтому сейчас очень трудно сказать, в какой именно момент был запущен процесс распада той системы, которую построил Лукашенко. Однако то, что процесс идёт, лично у меня не вызывает никаких сомнений. «От» и «до», как и положено, в данный момент оценить невозможно. Но ситуация с эпидемией очень хорошо проявляет реальность.