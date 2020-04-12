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Кузнецов: Правитель дряхлеет, системы как таковой нет, возникают вакуумы

12.04.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основатель «Сильных новостей» — о последний событиях в Беларуси.

Кузнецов: Правитель дряхлеет, системы как таковой нет, возникают вакуумы
События, влияющие на историю и приводящие к эпохальным изменениям, трудно замечать и выделять, — пишет в Фейсбуке Петр Кузнецов. — Не бывает такого, что вот сегодня что-то произошло, и все ошарашенно отметили: «О, вот с этой точки Римская империя стала ближе к распаду!».

Когда происходят события такого масштаба, что люди начинают это замечать и отмечать, это значит, что изменения уже начались.

Дозревание же ситуации до таких сдвигов происходит через череду событий более мелких, суть и характер которых более-менее понятны, но непонятными или, скажем так, незаметными остаются их связи с другими событиями, выстраиваемые цепочки и дальнейшие сценарии. Поэтому люди просто живут, отмечают, что где-то стало или становится хуже, где-то что-то идёт не так, но не осознают, какие процессы развиваются в большем временном масштабе.

Никто до последнего момента не предполагал распада СССР, очень вряд ли кто-то замечал и поступательно отслеживал крах Британской империи, множество поколений уверенно вели к гибели Римскую цивилизацию, но процессы «от» и «до» отследить становится возможным лишь по учебникам истории.

Поэтому сейчас очень трудно сказать, в какой именно момент был запущен процесс распада той системы, которую построил Лукашенко. Однако то, что процесс идёт, лично у меня не вызывает никаких сомнений. «От» и «до», как и положено, в данный момент оценить невозможно. Но ситуация с эпидемией очень хорошо проявляет реальность.

Сам он любит вспоминать, что власть в 90-е была настолько слаба, что буквально валялась в грязи и он ее просто поднял. Поэтому его самоцелью было и есть осуществлять власть таким образом, чтобы из его рук ее никто не мог взять, пока сам не отдаст.

Проблема в том, что, похоже, с возрастом, он забыл один из основополагающих принципов эффективной власти.

Принимать решения — не право, а обязанность.

Как только ты перестаешь принимать решения, ты перестаешь осуществлять власть. Какое-то время, возможно даже, довольно долгое, можно сохранять свое место на вершине иерархии, только оно все меньше будет связано с реальной властью.

В этом смысле именно ситуация с эпидемией отлично показывает, как слабеет вертикаль, начиная от самого верха.

Никто не хочет принимать никаких решени о есть, в каких-то точках кто-то не хочет, в каких-то — не может, в результате чего возникает серьезный вакуум и уже общество само берет на себя ответственность и просто ставит систему перед фактом — это и есть индикатор ослабления, если ещё не оформившейся слабости.

Не смогли принять решение по карантину для школ и садов — отдали на откуп самим родителям. Родители порешали, массово написав заявления, системе осталось лишь оформить свое согласие. Не смогли ни признать эпидемию, ни отвергнуть, лишь попытались спрятать голову в песок, скрывая информацию — информация полезла так, что системе осталось лишь оформить.

Не принимают решение по предприятиям и вузам — прямо говорят, мол, пусть решают на местах каждый за себя. Конечно, нет решения по карантину, которое заменили стеснительной и трусливой рекомендацией.


В реально кризисной ситуации оказалось, что власть не хочет или не может принять ни одного стратегически важного решения. А, напомню, это не право, а обязанность эффективной власти.

Мнение: «Прямо сейчас заканчиваются карьеры тысяч плохих политиков по всему миру»

Это, конечно, не та точка, в которой мы можем сказать: «О, с сегодняшнего дня власть стала слабее». Ибо сегодняшний день лишь проявил и зафиксировал тенденцию.

Но это та точка, в которой хорошо видно: правитель дряхлеет, системы как таковой нет, возникают вакуумы.

Процесс идет, то бишь. Процесс реальных исторических изменений.

Построить страну под себя — вне времени и исторической динамики — не получилось.
 
Теги: Новости
 
 
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Основатель «Сильных новостей» — о последний событиях в Беларуси.
 
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