﻿ За два дня из-за палов травы и сжигания мусора в Щучинском районе сгорела почти целая деревня, а в Вороновском районе — пять хозяйственных построек. 21.by
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За два дня из-за палов травы и сжигания мусора в Щучинском районе сгорела почти целая деревня, а в Вороновском районе — пять хозяйственных построек

12.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

За два дня из-за палов травы и сжигания мусора в Щучинском районе сгорела почти целая деревня, а в Вороновском районе — пять хозяйственных построек

Аг. Бенякони.

— Ситуация с возгораниями в природных экосистемах складывается сложная: с начала года в Гродненской области произошел 351 пожар на общей площади около 42 гектаров. Из них 22 пожара  — лесные, — заострил внимание участников внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям Гродненского облисполкома заместитель губернатора Владимир Дешко. — На территории области установлен третий класс пожарной опасности, но из-за продолжительного отсутствия осадков в скором времени он может смениться на четвертый. В таком случае будет введен запрет на посещение лесов. 

Причинами пожаров в сельской местности становятся несоблюдение людьми мер безопасности при разведении костров и сжигании мусора, выжигание сухой растительности на приусадебных участках и за их пределами.

7 апреля 70-летний житель д. Нарчи Щучинского района сжигал у себя во дворе мусор. Пенсионер не контролировал его горение и тем самым допустил распространение огня, который  порывами ветра молниеносно разносился по населенному пункту. Огненная стихия охватила всю деревню. В  результате пожара сгорели 44 строения, из них — два жилых дома, 19 нежилых и 23 хозяйственные постройки. В ликвидации пожара  было задействовано девять пожарных расчетов, привлечены работники лесхоза и местного сельхозпредприятия. Общими усилиями удалось уберечь от огня 6 домов и 5 хозяйственных построек.

В этот же день 54-летний лидчанин наводил порядок на подворье своей родственницы в д. Соколы Вороновского района. Развел костер, чтобы сжечь мусор. Порывами ветра искры забросило на ближайшую постройку, затем пламя перекинулось и на соседское строение. Под угрозой оказались и другие постройки. Четыре пожарных расчета ликвидировали возгорание.


За два дня из-за палов травы и сжигания мусора в Щучинском районе сгорела почти целая деревня, а в Вороновском районе — пять хозяйственных построек
За два дня из-за палов травы и сжигания мусора в Щучинском районе сгорела почти целая деревня, а в Вороновском районе — пять хозяйственных построек
За два дня из-за палов травы и сжигания мусора в Щучинском районе сгорела почти целая деревня, а в Вороновском районе — пять хозяйственных построек
За два дня из-за палов травы и сжигания мусора в Щучинском районе сгорела почти целая деревня, а в Вороновском районе — пять хозяйственных построек

Д. Соколы.

По похожему сценарию развивалось ЧП в аг. Бенякони. 67-летняя гражданка Литвы наводила порядок во дворе родительского дома. Для сжигания мусора развела костер. А через некоторое время горела уже хозяйственная постройка. Сначала женщина пыталась справиться с загоранием собственными силами, но без помощи спасателей не обошлось.


За два дня из-за палов травы и сжигания мусора в Щучинском районе сгорела почти целая деревня, а в Вороновском районе — пять хозяйственных построек
За два дня из-за палов травы и сжигания мусора в Щучинском районе сгорела почти целая деревня, а в Вороновском районе — пять хозяйственных построек

Аг. Бенякони.

Днем раньше, 6 апреля, вороновские спасатели выезжали на сообщение о загорании хозяйственной постройки в д. Ажуболи. На момент их прибытия пламенем были охвачены 2 постройки. Огнеборцы ликвидировали возгорание, не дав огню переброситься на третье строение. Причина пожара устанавливается. Приусадебный участок от сухой растительности не очищался, что способствовало быстрому распространению огня.


За два дня из-за палов травы и сжигания мусора в Щучинском районе сгорела почти целая деревня, а в Вороновском районе — пять хозяйственных построек
За два дня из-за палов травы и сжигания мусора в Щучинском районе сгорела почти целая деревня, а в Вороновском районе — пять хозяйственных построек

Д. Ажуболи

В сухую жаркую погоду спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от разжигания костров и использования на улице открытого огня. Пожароопасная обстановка может сохраниться в течение апреля.

Выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо при непринятии мер по ликвидации палов на земельных участках влекут за собой административную ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин. За разжигание костров в запрещенных местах принимаются меры административного воздействия в виде штрафа в размере до 12 базовых величин.

Подготовила

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Алексея КАМЕНЕЦКОГО.

Официально

С 8 апреля введен запрет на посещение лесов в Вороновском районе. Решение принято райисполкомом в связи с угрозой возникновения пожаров в лесном фонде вследствие установившихся неблагоприятных погодных условий.

 
 
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Аг. Бенякони. — Ситуация с возгораниями в природных экосистемах складывается сложная: с начала года в Гродненской области произошел 351 пожар на общей площади около...
 
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