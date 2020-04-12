«Не могу перестать плакать»: реакция мальчика на подарок умершего отца растрогала сеть. Это стоит увидеть

Источник материала: ОНТ

В сеть попало видео, на котором мальчик получил подарок от своего умершего отца. Реакция подростка растрогала пользователей, пишет ridus.ru.

Отец 13-летнего мальчика, который стал героем трогательного видеоролика, недавно умер от рака. Мужчина знал, что не сможет быть на дне рождения своего сына, поэтому заранее приготовил ему подарок – собаку, о которой подросток давно мечтал. Мама ребенка сняла на камеру его эмоциональную реакцию на вручение презента. Мальчик не сдержал слез, когда узнал, что эту собаку ему подарил отец. Видео набрало свыше 10 млн просмотров в TikTok.

Пользователей сети история растрогала до слез: «Здорово, что отец мальчика позаботился о том, чтобы у сына был самый верный друг!», «Простите, но я не могу перестать плакать. Это очень мощное видео», «Реакция мальчика, когда ему сообщают о подарке, пробрала меня до мурашек. Я реву», «Мой папа погиб в результате автомобильной аварии два года назад, и этот ролик особенно тронул меня. Спасибо вам за него. Цените своих родителей».

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