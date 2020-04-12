В Бресте на ул. Советской есть стул с сотней гвоздей остриём вверх. Рискнёте присесть?

Источник материала: Виртуальный Брест

И как вам такое? Правда, привлекает внимание? Желающих присесть не нашлось, но будьте уверены, это не так уж и больно. Разве что штаны можно порвать





Естественно, это рекламная акция, нас заманивают на выставку рядом.















