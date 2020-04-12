|
В Бресте на ул. Советской есть стул с сотней гвоздей остриём вверх. Рискнёте присесть?
12.04.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
И как вам такое? Правда, привлекает внимание? Желающих присесть не нашлось, но будьте уверены, это не так уж и больно. Разве что штаны можно порвать
Естественно, это рекламная акция, нас заманивают на выставку рядом.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by