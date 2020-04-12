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В Бресте на ул. Советской есть стул с сотней гвоздей остриём вверх. Рискнёте присесть?

12.04.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

И как вам такое? Правда, привлекает внимание? Желающих присесть не нашлось, но будьте уверены, это не так уж и больно. Разве что штаны можно порвать

В Бресте на ул. Советской есть стул с сотней гвоздей остриём вверх. Рискнёте присесть?

Естественно, это рекламная акция, нас заманивают на выставку рядом.

В Бресте на ул. Советской есть стул с сотней гвоздей остриём вверх. Рискнёте присесть?

В Бресте на ул. Советской есть стул с сотней гвоздей остриём вверх. Рискнёте присесть?

В Бресте на ул. Советской есть стул с сотней гвоздей остриём вверх. Рискнёте присесть?

В Бресте на ул. Советской есть стул с сотней гвоздей остриём вверх. Рискнёте присесть?

В Бресте на ул. Советской есть стул с сотней гвоздей остриём вверх. Рискнёте присесть?

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  И как вам такое? Правда, привлекает внимание? Желающих присесть не нашлось, но будьте уверены, это не так уж и больно. Разве что штаны можно порвать Естественно,...
 
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