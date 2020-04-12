Интернет-магазин отказывается продавать товар по цене, которая указана на сайте. Это законно?

Источник материала: Tut.by

Специалисты МАРТ пояснили , могут ли интернет-магазины отказать в продаже товара по той цене, которая указана на сайте или той, которая значилась при оформлении через корзину.





«Осуществил заказ товара в интернет-магазине. Продавец подтвердил принятие заказа на товар по цене, указанной на сайте интернет-магазина. Позже потребителю было направлено уведомление о повышении стоимости на товар. Правомерны ли действия продавца?» — приводится вопрос на сайте МАРТ.

Что говорят в МАРТ

Если коротко ответить, то интернет-магазины не могут продавать продавать товар по цене, которая отличается от той, которая указана на сайте или которая значилась при оформлении заказа в корзине.

Специалисты ведомстве поясняют, что по Гражданскому кодексу (статья 464) «предложение товара в его рекламе, каталогах и описаниях товаров, обращенных к неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой, если оно содержит все существенные условия договора розничной купли-продажи. Лицо, разместившее публичную оферту, обязано заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется».

Продажа товаров по описаниям, содержащимся на сайте, является торговлей по образцам и должна осуществляться через интернет-магазин, зарегистрированный в Торговом реестре. Предложение товаров при розничной торговле по образцам признается публичной офертой, если оно содержит все существенные условия договора.

— Договор, содержащий все существенные условия, считается заключенным в момент получения продавцом, направившим оферту, ее акцепта, направленного покупателем посредством телефонной, почтовой, электронной или иной связи, в том числе посредством интернета, а также иным способом, не запрещенным законодательством, позволяющим достоверно установить, что акцепт исходит от покупателя, — поясняют в ведомстве.

В ведомстве поясняют, что «продавец обязан заключить договор купли-продажи товара на условиях, размещенных на сайте интернет-магазина в момент заказа товара потребителем (получения продавцом акцепта потребителя) посредством корзины, телефонного звонка или иным указанным на сайте способом, т.е. продать товар по цене, указанной на сайте в момент заказа его потребителем».

— Продавец не имеет права изменять условия договора купли-продажи после акцепта, направленного потребителем, в том числе изменять цену товара, — резюмируют в МАРТ.

Как отстоять свои права?

В МАРТ поясняют, что в данном случае у потребителя есть несколько способов защиты своих прав.

Первый вариант — обратиться к продавцу товара с письменной претензией. При этом нужно указать требование о продаже товара по заказанной цене, приложить подтверждающие документы (направить почтой заказным письмом с уведомлением либо по электронному адресу) либо сделать запись в книге замечаний и предложений продавца.

Второй вариант — обратиться в местный исполнительный и распорядительный орган (по месту нахождения продавца или по месту проживания потребителя) для урегулирования спора в досудебном порядке или составления искового заявления в суд и представления в суде интересов потребителя.

Также можно обратиться в общественное объединение потребителей за оказанием содействия в защите своих прав или в суд с требованием о понуждении заключить договор.

FINANCE.TUT.BY продолжает вести рубрику «Вопрос — ответ», в которой мы отвечаем на вопросы читателей. Вопросы могут касаться любой темы, которая связана с личными финансами, — жилищно-коммунальные услуги, налоги, пенсии, зарплаты, торговля, инфляции и другие. Редакция оставляет за собой право отбирать актуальные и интересные вопросы и публиковать на них ответы. В некоторых случаях будем самостоятельно разбираться в вопросе, изучая нормативные документы, а в некоторых — с привлечением экспертов и чиновников. Прислать вопрос можно на bobkov@tutby.com с пометкой «Вопрос — ответ» в теме письма.