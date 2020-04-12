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«Ты ничего не понимаешь». Курсант авиационного факультета рассказал про первый полёт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Профессиональный выбор многих летчиков начинался с детской мечты о космосе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Илья Калинич после школы поступил в Военную академию на авиационный факультет. Первый полет был уже на первом курсе.
Илья Калинич, курсант авиационного факультета Военной академии Беларуси:
За время существования факультета подготовлено более тысячи высококвалифицированных летчиков и инженеров. В числе выпускников и две девушки. Сейчас обучение здесь получают две сотни курсантов. Особое внимание – практике.
Сергей Болтрукевич, заместитель начальника авиационного факультета по летной подготовке Военной академии Беларуси:
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Новости Беларуси. Профессиональный выбор многих летчиков начинался с детской мечты о космосе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Илья Калинич после школы...
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