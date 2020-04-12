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«Ты ничего не понимаешь». Курсант авиационного факультета рассказал про первый полёт

12.04.2020 20:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Профессиональный выбор многих летчиков начинался с детской мечты о космосе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Илья Калинич после школы поступил в Военную академию на авиационный факультет. Первый полет был уже на первом курсе.

«Ты ничего не понимаешь». Курсант авиационного факультета рассказал про первый полёт

Илья Калинич, курсант авиационного факультета Военной академии Беларуси:
Первый полет был у меня на планере. Было захватывающе, потому что первый ознакомительный был полет. Там инструктор тебе объясняет, и ты ничего не понимаешь. Потом чувствуешь планер, и он становится для тебя как родным. Потом уже совсем другое отношение к небу, чувствуется ответственность, серьезность.

«Ты ничего не понимаешь». Курсант авиационного факультета рассказал про первый полёт

За время существования факультета подготовлено более тысячи высококвалифицированных летчиков и инженеров. В числе выпускников и две девушки. Сейчас обучение здесь получают две сотни курсантов. Особое внимание – практике.

«Ты ничего не понимаешь». Курсант авиационного факультета рассказал про первый полёт

Сергей Болтрукевич, заместитель начальника авиационного факультета по летной подготовке Военной академии Беларуси:
Летчиком или вертолетчиком можно стать будучи еще школьником. Можно уже записываться в Минский аэроклуб, в Могилеве, в Витебске. То есть прийти как летчик, спортсмен. Зимой у них идут обычные занятия, подготовка к полетам, они изучают конструкцию, аэродинамику, навигацию. И летом на каникулах они приступают уже непосредственно к практике.

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Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Профессиональный выбор многих летчиков начинался с детской мечты о космосе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Илья Калинич после школы...
 
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