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«Можно прогнозировать залежи полезных ископаемых». Как информация из космоса помогает Беларуси

12.04.2020 20:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пока главный поставщик космических специалистов – БГУ,. В приоритете здесь – практика. Два года назад запустили свой малый спутник, сейчас бороздить просторы вселенной готов еще один космический аппарат, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Студенты на связи с Объединенным институтом проблем информатики, есть совместный проект.

«Можно прогнозировать залежи полезных ископаемых». Как информация из космоса помогает Беларуси

Александр Тузиков, генеральный директор Объединенного института проблем информатики Академии наук Беларуси:
Этот проект посвящен анализу космической информации совместно с анализом информации, которая получена геологами, геофизиками о состоянии земли. И вот эта информация является основой для того, чтобы по космическим данным можно было прогнозировать залежи тех или иных полезных ископаемых в нашей стране.

«Можно прогнозировать залежи полезных ископаемых». Как информация из космоса помогает Беларуси

В развитии космической сферы в Беларуси важны и союзные программы с Россией. Шесть из них выполнены, все оказались востребованными.

«Можно прогнозировать залежи полезных ископаемых». Как информация из космоса помогает Беларуси

Сергей Кореняко, заведующий отделом Объединенного института проблем информатики Академии наук Беларуси:
Была получена возможность с помощью информации, получаемой из космоса, проанализировать и оконтурить те территории лесных награждений, где усыхание имеет достаточно интенсивный характер. А это ничто иное, как сохранение деловой древесины. И это сотни миллионов долларов, которые используются в результате того, что предотвращается этот ущерб.

«Можно прогнозировать залежи полезных ископаемых». Как информация из космоса помогает Беларуси

Космос в помощь и аграриям. Система мониторинга сельскохозяйственных культур – это и прогноз урожайности, и предотвращение повреждения посевов.

«Можно прогнозировать залежи полезных ископаемых». Как информация из космоса помогает Беларуси

Сергей Кравцов, заведующий лабораторией Объединенного института проблем информатики Академии наук Беларуси:
Вот мы видим, что когда мы получаем изображение с определенной периодичностью, то мы можем отследить состояние культур, начиная практически от самых всходов, когда поля очень аккуратные и ровные, и, соответственно, когда начинают появляться повреждения, вплоть до самой уборки.

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Люди в материале: Александр Тузиков, Сергей Кореняко, Сергей Кравцов, Юлия Стриго

 
 
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Новости Беларуси. Пока главный поставщик космических специалистов – БГУ,. В приоритете здесь – практика. Два года назад запустили свой малый спутник, сейчас...
 
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