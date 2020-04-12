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«Можно прогнозировать залежи полезных ископаемых». Как информация из космоса помогает Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пока главный поставщик космических специалистов – БГУ,. В приоритете здесь – практика. Два года назад запустили свой малый спутник, сейчас бороздить просторы вселенной готов еще один космический аппарат, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Студенты на связи с Объединенным институтом проблем информатики, есть совместный проект.
Александр Тузиков, генеральный директор Объединенного института проблем информатики Академии наук Беларуси:
В развитии космической сферы в Беларуси важны и союзные программы с Россией. Шесть из них выполнены, все оказались востребованными.
Сергей Кореняко, заведующий отделом Объединенного института проблем информатики Академии наук Беларуси:
Космос в помощь и аграриям. Система мониторинга сельскохозяйственных культур – это и прогноз урожайности, и предотвращение повреждения посевов.
Сергей Кравцов, заведующий лабораторией Объединенного института проблем информатики Академии наук Беларуси:
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Новости Беларуси. Пока главный поставщик космических специалистов – БГУ,. В приоритете здесь – практика. Два года назад запустили свой малый спутник, сейчас...
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