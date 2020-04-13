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Апрель: время наводить порядок

13.04.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Апрель: время наводить порядок

Чистота — залог здоровья. Не только и не столько физического, сколько морального. А оно — духовное и нравственное здоровье — в свою очередь помогает поддерживать в форме физическое состояние организма.

Всегда считалось, что любое хорошее дело способен погубить беспорядок. От внешней неустроенности и  захламленности, страдает внутренний мир человека, появляется чувство растерянности и усталости. Здесь сходятся воедино и выводы психологов, и  религиозные практики. Скоро православные верующие будут праздновать Чистый четверг. И по традиции предков к этому дню все стараются навести порядок и в умах, и в сердцах, и в окружающем мире.

В городе работники УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» завершают генеральную уборку улиц и берегов Днепра, красят бордюры, белят стволы деревьев. В трудовых коллективах проводят субботники по уборке прилегающих к предприятиям территорий.

А вот юные жители аг.Добрынь вновь показывают пример всем дубровенцам, как нужно любить свою малую родину.  Этой инициативе юного поколения добрынцев в этом году уже  четыре года.  Управляющая делами Добрынского сельисполкома  Анна Якутёнок  в 2016 году  с  предложением  сделать агрогородок чище  обратилась  к  детям,  они ее поддержали.


Апрель: время наводить порядок

 В этом году в весенней  уборке приняли участие  Алина  Романович, Владимир Светлов, Дмитрий Новиков  (учащиеся 8 класса), Александра Требникова (11 класс) и Виктория Тарасевич, студентка 1 курса Оршанского  государственного колледжа продовольствия. Дружным отрядом добровольцы  навели  чистоту и порядок вдоль обочин центральных дорог агрогородка, вокруг нежилых домов.  В этот раз  команда единомышленников расширилась: не осталась в стороне старейшина аг.Добрынь Е.Н.Новикова, которая приняла самое активное участие в наведение порядка.

 А еще старейшина пожелала, чтобы все остальные жители агрогородка ценили инициативу юного поколения и поддерживали чистоту в населенном пункте не только в границах своих домовладений, но и там, где дети навели порядок. Все эти пожелания в равной степени можно отнести к каждому жителю Дубровенщины: давайте будем стремиться к чистым помыслам и добрым делам и ценить то,что делают для нас окружающие по долгу или совести.

Елена КОРСАКОВА.

 
 
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Чистота — залог здоровья. Не только и не столько физического, сколько морального. А оно — духовное и нравственное здоровье —
 
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