Апрель: время наводить порядок

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Чистота — залог здоровья. Не только и не столько физического, сколько морального. А оно — духовное и нравственное здоровье — в свою очередь помогает поддерживать в форме физическое состояние организма.

Всегда считалось, что любое хорошее дело способен погубить беспорядок. От внешней неустроенности и захламленности, страдает внутренний мир человека, появляется чувство растерянности и усталости. Здесь сходятся воедино и выводы психологов, и религиозные практики. Скоро православные верующие будут праздновать Чистый четверг. И по традиции предков к этому дню все стараются навести порядок и в умах, и в сердцах, и в окружающем мире.

В городе работники УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» завершают генеральную уборку улиц и берегов Днепра, красят бордюры, белят стволы деревьев. В трудовых коллективах проводят субботники по уборке прилегающих к предприятиям территорий.

А вот юные жители аг.Добрынь вновь показывают пример всем дубровенцам, как нужно любить свою малую родину. Этой инициативе юного поколения добрынцев в этом году уже четыре года. Управляющая делами Добрынского сельисполкома Анна Якутёнок в 2016 году с предложением сделать агрогородок чище обратилась к детям, они ее поддержали.







В этом году в весенней уборке приняли участие Алина Романович, Владимир Светлов, Дмитрий Новиков (учащиеся 8 класса), Александра Требникова (11 класс) и Виктория Тарасевич, студентка 1 курса Оршанского государственного колледжа продовольствия. Дружным отрядом добровольцы навели чистоту и порядок вдоль обочин центральных дорог агрогородка, вокруг нежилых домов. В этот раз команда единомышленников расширилась: не осталась в стороне старейшина аг.Добрынь Е.Н.Новикова, которая приняла самое активное участие в наведение порядка.

А еще старейшина пожелала, чтобы все остальные жители агрогородка ценили инициативу юного поколения и поддерживали чистоту в населенном пункте не только в границах своих домовладений, но и там, где дети навели порядок. Все эти пожелания в равной степени можно отнести к каждому жителю Дубровенщины: давайте будем стремиться к чистым помыслам и добрым делам и ценить то,что делают для нас окружающие по долгу или совести.

Елена КОРСАКОВА.