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Александр Бразевич: мы можем и сейчас уже называть "Борисов-Арену" в честь Капского. Лично я так и буду делать — знакомым, друзьям

13.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рулевой "Смолевичей" Александр Бразевич признался, что доволен одним набранным баллом (0:0) в матче 4-го тура первенства Беларуси, где его клуб встречался с "Шахтером".

- Доволен результатом. Конечно, хочется побеждать всегда, но нужно оценивать предматчевую диспозицию. Во втором тайме провели под давлением. Мы никак не можем упростить игру и отказаться от контроля мяча, много тратим сил из-за этого. В концовке было тяжело. У "Шахтера" тоже не лучшее начало сезона. Мы понимали, что просто не будет. Нужно радоваться каждому очку.

- Оцените газон "Городского".

- По сравнению с матчем недельной давности он был великолепным. Конечно, не идеальный. Мы не специально так плохо готовим поле. С "Витебском" мы владели 67 процентов времени, он, газон, нам помешал добиться лучшего результата. На хорошем газоне хотят играть все. Были бы счастливы, чтобы хорошие поля были везде, но сегодня оно такое. Качество газона всегда оставляет определенный отпечаток на действиях футболистов.

Так сложилось, что сегодня мы играли на "Городском", где прошли лучшие минуты великой команды БАТЭ. Проезжал мимо "Капский-Арены" и подумал об этом. Не знаю, справились ли мы с такой ответственностью. Благодарен судьбе. Хочу поздравить борисовский клуб с днем рождения. Желаю им исправить ситуацию, развития и движения вперед. БАТЭ всегда выходил из сложных ситуаций.

Насчет переименования "Борисов-Арены"... Ночью прочитал мнение Валерия Исаева. Мы можем и сейчас называть стадион в честь Анатолия Анатольевича — "Капский-Арена" или "Борисов-Арена имени А.Капского" — не дожидаясь официального решения. Нам запретить никто этого не сможет. Лично я так буду называть — детям, знакомы, друзьям. История сделает свое дело. То, что сейчас на шильде написано другое название, не имеет никакого значения.
 
Теги: Витебск
 
 
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Рулевой "Смолевичей" Александр Бразевич признался, что доволен одним набранным баллом (0:0) в матче 4-го тура первенства Беларуси, где его клуб встречался с "Шахтером".
 
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