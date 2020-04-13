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Ввела моду на каблуки, устроила резню гугенотам и возвела на престол 5 детей. Какой была Екатерина Медичи

13.04.2020 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Она вошла в историю как «черная королева» или «королева-отравительница» — спасибо знаменитым книгам Александра Дюма. «Королева Марго», «Графиня де Монсоро», «Две Дианы»: во всех этих романах Екатерина Медичи была выведена как абсолютное зло, исчадие ада и антагонист похлеще Джокера.

Так ли это было на самом деле? Или все-таки эта женщина стала жертвой обстоятельств и своего жестокого времени? И почему спустя 501 год со дня своего рождения Екатерина живет в памяти людей и будоражит их воображение?


«Дитя смерти» — вот как прозвали Екатерину практически сразу. А ведь она родилась в очень счастливой семье. Первый ребенок, которым, по записям семейного летописца, «родители были довольны так же, как если бы это был сын». Но спустя несколько дней мама Екатерины — Мадлен де ла Тур, графиня Овернская — скончалась от родильной горячки. Ее муж Лоренцо II Медичи, герцог Урбинский пережил супругу всего на шесть дней. Заботы о новорожденной взяла на себя бабушка. А вырастила Екатерину ее тетя.

Знаменитая фамилия Медичи никак не гарантировала беспечного детства. Когда Екатерине было 10 лет, город, в котором она жила, Флоренцию, осадили вражеские войска. «Во всем виноваты Медичи!» — провозгласили добрые горожане. И решили… отомстить Екатерине. Кто-то ратовал за то, чтобы отдать девочку в публичный дом для обслуживания всех желающих. Те, кто подобрее, советовали раздеть ее догола и поставить на городских воротах. Но Медичи своих не бросают: папа римский Климент (тоже Медичи) признал и короновал Карла V Габсбурга императором Священной Римской империи в обмен на его помощь в возвращении Флоренции и освобождении юной герцогини.


Но Екатерину в покое не оставили. Годами позже, когда она жила и училась в одном из итальянских монастырей, туда ворвались флорентийцы, чтобы взять ее в заложники. Екатерина отрезала свои длинные волосы и вышла к захватчикам в монашеском облачении. Монашка Медичи оказалась никому не нужна, и воины удалились. А Екатерина вскоре покинула монастырь, переехав жить ко французскому двору.


В 1533 году, в возрасте четырнадцати лет, она выходит замуж за второго сына французского короля Генриха де Валуа, с приданым в 130 тысяч дукатов и обширными владениями, включавшими Пизу, Ливорно и Парму. Появление новоявленной французской принцессы при дворе было эффектным. Низкорослая Екатерина не хотела оставаться незамеченной. Поэтому на своем бракосочетании она появляется в обуви на каблуках. Моду моментально подхватывают придворные дамы и кавалеры. Но это было только начало.

Вместе с собой во Францию Екатерина взяла знаменитых флорентийских поваров, которым доверила приготовление свадебного обеда. Они оправдали возложенные на них надежды: впервые в истории французской кулинарии на столе появились соусы. Позже благодаря Екатерине французы полюбят трюфели, брокколи, зеленый горошек, бисквиты и мороженое. Мороженое, к слову, тоже презентовали на свадьбе принцессы. Пир длился 34 дня, и в каждый из дней повара подавали новый вид холодного лакомства. Свекор Екатерины и ее супруг были приятно удивлены.

Правда, любовь молодого принца сложно завоевать одним мороженым. Слишком уж хороша была соперница Екатерины — Диана Пуатье. И пусть Диана была на 20 лет старше принцессы, во всем остальном Екатерина проигрывала ей: рост, фигура, лицо.

Генрих дневал и ночевал у любовницы. Что сделала принцесса? Устроила скандал? Нажаловалась свекру? Нет. Она подружилась с красавицей-фавориткой. Отныне Диана была на ее стороне и даже напоминала Генриху: «Зайди сегодня к Екатерине, исполни супружеский долг». Звучит странно, но так и было.


Генрих и Диана

Три года спустя после свадьбы Генрих неожиданно становится наследником престола. Его старший брат Франциск, разгоряченный после игры, выпивает стакан ледяной воды, заболевает и умирает. Позже Екатерину обвинят в этом происшествии. Но тогда эта смерть принесла ей совершенно ненужное внимание из серии «когда ты уже родишь?». Не потому что «часики тикают», а потому что стране нужны были наследные принцы.

Екатерину заставляли пить «целебные» микстуры из ослиной мочи и привязывать к животу оленьи рога и коровий навоз. Ничего не помогало, пока в окружении дофины не появился талантливый медик (а кто-то говорит, что это была первая встреча Нострадамуса и Екатерины). И спустя 10 лет после свадьбы она родила первенца — Франциска. А потом еще 9 сыновей и дочерей, из который семеро дожили до взрослых лет. И родила бы еще, но последние роды двойняшек чуть было не стоили ей жизни, и врачи посоветовали королеве остановиться.

К тому времени свекор умер, и Генрих занял французский престол. Впрочем, всем заправляла его любимая Диана. На коронации именно она, а не Екатерина, стояла рядом с монархом, в ее личный доход шли королевские налоги, а маленькие принцы и принцессы отправлялись к ней на воспитание.

Екатерина терпела, не сдержавшись лишь однажды. На вопрос фаворитки: «Какую книгу вы сейчас читаете?» — она с улыбкой ответила, что читает историю Франции и находит неоспоримые доказательства, что во все времена шлюхи управляли делами королей. И больше никак не проявляла свои амбиции, ограничиваясь званием главного трендсеттера при дворе: ввела в обиход вилки, фаянсовую посуду и обычай мыть руки перед едой, стала первой среди дам носить панталоны и корсеты (обхват талии Екатерины равнялся 33 сантиметрам!). А на самом деле она просто ждала своего часа. И дождалась.


Диана Пуатье

На рыцарском турнире король Генрих II получает ранение в глаз от копья капитана шотландской гвардии Габриэля де Монтгомери. Почти неделю его пытались спасти лучшие врачи своего времени, но тщетно. Жена неотрывно дежурила у его постели и держала за руку, когда он отходил в мир иной.

Отныне Екатерина выбирает своей эмблемой сломанное копье с надписью «От этого все мои слезы и боль моя» и следующие тридцать лет будет носить траур черного цвета (своеобразное ноу-хау, до нее королевы выбирали белоснежный траур). Но долго горевать Екатерина не намерена: ей надо поддержать нового короля — своего пятнадцатилетнего сына Франциска, при котором она становится регентом.

Диана изгнана. Ее заставили по описи вернуть все драгоценности короны (такова традиция) и запретили появляться при дворе (личная инициатива вдовствующей королевы). Но учитывая свой горький опыт, Екатерина теперь по достоинству оценивает силы женских чар. Она собирает под своим крылом более двух сотен фрейлин — самых красивых, умных, сексуальных и, главное, доступных барышень. Им вменялось в обязанность заводить знатных и влиятельных любовников и очень внимательно слушать то, что они говорят в кровати. Екатерина лично углубилась в фармакологию, чтобы помочь придворному парфюмеру создать для фрейлин контрацептивы.


Королева-мать полностью заменяет Франциска во всех государственных делах. Правда, ненадолго: молодой король скончался не дожив до своего 17-летия из-за инфекции. Екатерина возводит на престол еще одного своего сына — 10-летнего Карла.

Именно на его правление приходится одна из самых черных страниц французской истории — Варфоломеевская ночь. Екатерина Медичи выдавала замуж свою младшую дочь Маргариту (старшая была замужем за королем Испании) за короля Наварры — гугенота Генриха. Это был политический брак, призванный утихомирить враждующих между собой католиков и протестантов. А на самом деле его целью стало уничтожение вождей воинствующих гугенотов, которые прибыли на свадьбу, как коровы на бойню, не ожидая ничего дурного.

Начавший выходить из-под влияния матери Карл горячо поддержал ее идею резни: «Тогда убейте их всех, убейте их всех!». И лично, вооружившись аркебузой, стрелял в оппонентов по вере.


На картине изображена Екатерина, которая смотрит на последствия Варфоломеевской ночи

Ночь растянулась на неделю, а вместе с вождями протестантов погибли десятки тысяч невинных людей, в том числе детей. Екатерина была довольна, но чужая кровь заставила ее расплатиться собственной: она теряет еще одного ребенка, который также умирает бездетным. На престол восходит ее любимый сын — Генрих III.

И снова Екатерина трудится как пчела, то и дело подменяя праздного короля: бесконечно разъезжает по стране как странствующий дипломат, примиряет гугенотов и католиков, утихомиривает своего младшего сына Франсуа Алансонского, который спал и видел, как сместить старшего брата с престола. Добавляла проблем и дочка — любвеобильная королева Марго, с которой мать еле-еле справлялась при помощи царственного зятя Наваррского.

Гораздо больше вдовствующей королеве нравилось заниматься другими вопросами: военной инженерией, строительством — Медичи лично участвовала в возведении великолепного дворца и садов Тюильри, наполнением залов Лувра произведениями искусства (ее усилиями он пополнился полутысячей бесценных полотен) и созданием «Комедийного балета королевы». Но кто сегодня вспомнит об этих заслугах королевы-демона?

Годы несли ей новые потери. Не дожив и до 30 лет, умирает ее «лягушонок» Франсуа Алансонский. «Я настолько несчастна, живя достаточно долго, видя, как много людей умирают раньше меня, хотя я понимаю, что желанию Бога нужно повиноваться, что Он владеет всем, и то, что Он одалживает нам, только до тех пор, пока Он любит детей, которых Он дает нам».


Любимый сын Екатерины организовывает убийство главного политического оппонента и любимчика народа Генриха Гиза. Парижане ходят толпами по улицам города с горящими свечами, по знаку одновременно задувая их с криком: «Так да погасит Господь династию Валуа!». Все ее усилия оказались напрасны. Династия действительно умирала. Но Екатерина умрет первой: от абсцесса легких. Ее хоронят почти что в общей могиле: в стране творилась настоящая неразбериха. И лишь двадцать один год спустя внебрачная дочь ее мужа и ненавистной Дианы Пуатье — тоже Диана — перенесет ее прах в аббатство Сен-Дени — усыпальницу всех французских королей.

 
 
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Почему спустя 501 год со дня своего рождения Екатерина живет в памяти людей и будоражит их воображение?
 
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