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"Сможем что-то продать". Топ-4 невыполненных обещаний Лукашенко по БелАЭС
Источник материала: Партизан
На дворе апрель 2020 года, а первый энергоблок так и не запустили.
В пятницу 10 апреля во Дворце Независимости прошло совещание по обсуждению проекта указа «О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда». Александр Лукашенко разбирался с чиновниками, куда будут девать излишки электроэнергии, которые образуются в Беларуси после ввода в эксплуатацию атомной станции в Островце:
«Как я часто говорил, нам надо больше потреблять электроэнергии, потому что у нас ее будет даже с избытком».
Руководитель страны выступает за стимулирование людей к потреблению электроэнергии в жилых домах и готов предоставить дотации.
Очередное совещание у Лукашенко дало повод вспомнить о прежних его обещаниях по БелАЭС.
Электроэнергию с БелАЭС будут поставлять на внешние рынки
Если кто не в курсе, Беларусь с недавнего времени сама закрывается свои потребности в электроэнергии – без атомной станции.
Но когда-то Лукашенко обещал, что АЭС в Островце строят, в том числе, чтобы зарабатывать на экспорте. Так, в 2011 году он заявил, рассказывая об атомной станции:
«Таким образом мы уйдем от импорта электроэнергии и будем значительную часть ее поставлять на внешние рынки».
В 2013 году руководитель страны, оговорившись, что БелАЭС строят прежде всего для внутренних потребностей, все же отметил:
«Да, что-то, наверное, будет для экспорта. Я думаю, что в Евросоюзе всегда будет дорогая энергия, и мы сможем что-то продать».
Но атомная станция совсем скоро начнет свою работу, а экспортных контрактов как не было, так и нет. Власти о них уже и не заикаются.
В Европе наблюдается переизбыток электроэнергии, к тому же есть еще политические причины – рассерженная Литва, у границы с которой построили АЭС, не даст другим членам Евросоюза посмотреть в сторону Беларуси.
Строительство БелАЭС стимулирует развитие экономики и науки
Политическое решение о возведении атомной станции Лукашенко окончательно принял в 2008 году. Тогда же он обещал:
«Реализация белорусского атомного проекта будет стимулировать развитие практически всех отраслей экономики страны и научной мысли».
На деле ни того, ни другого не прои шло. Наоборот содержание АЭС превращается в проблему для белорусской экономики.
АЭС обеспечит страну дешевой электроэнергией
В 2015 году Лукашенко сказал о строительстве объекта в Островце:
«У нас должна быть станция, это дешевая электроэнергия, новые технологии».
Но в прошлом году руководитель страны заявил совсем другое:
«Если учитывать, что мы строим за российский кредит, который надо возвращать, недешевая будет электроэнергия».
Судя по тому, что власти собрались дотировать население, частично платить за дорогую электроэнергию пока будут из бюджета. Вопрос, что будет потом.
БелАЭС введут в эксплуатацию в 2016-2018 годах
Около десяти лет назад Лукашенко сообщил о конкретных сроках ввода в строй первого энергоблока (2016-й) и второго (2018-й).
«Сроки очень сжатые, и поэтому должна быть налажена четкая работа, обеспечивающая оперативное решение вопросов, возникающих в ходе подготовительного периода строительства АЭС», – сказал руководитель Беларуси.
Но затем обозначенные сроки неоднократно переносились. В прошлом году сначала обещали запустить первый энергоблок до конца 2019-го, потом – в начале 2020-го. На дворе месяц апрель, но атомная станция до сих пор не введена в эксплуатацию.
Когда же осуществится запуск, уже никто не прогнозирует.
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На дворе апрель 2020 года, а первый энергоблок так и не запустили.
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