"Сможем что-то продать". Топ-4 невыполненных обещаний Лукашенко по БелАЭС

В пятницу 10 апреля во Дворце Независимости прошло совещание по обсуждению проекта указа «О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда». Александр Лукашенко разбирался с чиновниками, куда будут девать излишки электроэнергии, которые образуются в Беларуси после ввода в эксплуатацию атомной станции в Островце:





«Как я часто говорил, нам надо больше потреблять электроэнергии, потому что у нас ее будет даже с избытком».









Руководитель страны выступает за стимулирование людей к потреблению электроэнергии в жилых домах и готов предоставить дотации.





UDF.BY выделил самые важные и невыполненные. Очередное совещание у Лукашенко дало повод вспомнить о прежних его обещаниях по БелАЭС.выделил самые важные и невыполненные.



