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В Лунинецком районе пьяный бесправник на VW врезался в стоящий на обочине прицеп
Источник материала: Tut.by
Легковушка врезалась в стоящий на обочине прицеп в агрогородке Велута Лунинецкого района, пострадала пассажирка. Об этом
Авария произошла в ночь на 12 апреля на улице Октябрьской. Установлено, что 19-летний водитель Volkswagen превысил скорость, не справился с управлением и выехал на левую обочину, где автомобиль врезался в стоящий прицеп.
В результате ДТП 18-летняя пассажирка легковушки получила травмы и была госпитализирована.
Установлено, что водитель не имел прав и и был пьян. Медосвидетельствование показало 1,5 промилле алкоголя.
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В результате ДТП 18-летняя пассажирка легковушки получила травмы и была госпитализирована.
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