В Лунинецком районе пьяный бесправник на VW врезался в стоящий на обочине прицеп

Источник материала: Tut.by

Легковушка врезалась в стоящий на обочине прицеп в агрогородке Велута Лунинецкого района, пострадала пассажирка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





Авария произошла в ночь на 12 апреля на улице Октябрьской. Установлено, что 19-летний водитель Volkswagen превысил скорость, не справился с управлением и выехал на левую обочину, где автомобиль врезался в стоящий прицеп.

В результате ДТП 18-летняя пассажирка легковушки получила травмы и была госпитализирована.

Установлено, что водитель не имел прав и и был пьян. Медосвидетельствование показало 1,5 промилле алкоголя.