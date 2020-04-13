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Житель Жлобинского района выкапывал яму и нашёл боеприпасы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 апреля житель Жлобинского района нашёл под землёй склад боеприпасов.
Как
Через некоторое время лопата наткнулась на железную коробку. Заглянув внутрь, гражданин увидел слипшийся и покрытый ржавчиной боекомплект.
Милиционеры извлекли из земли два металлических ящика. Всего в них оказалось 1034 патрона калибра 7,62 мм и 204 патрона калибра 9 мм. Находка направлена на баллистическую экспертизу, ведётся проверка.
Месяцем ранее у двух братьев в Полоцке был обнаружен оружейный арсенал.
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Новости Беларуси. 11 апреля житель Жлобинского района нашёл под землёй склад боеприпасов. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, мужчина обратился в милицию...
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