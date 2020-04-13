Житель Жлобинского района выкапывал яму и нашёл боеприпасы

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 апреля житель Жлобинского района нашёл под землёй склад боеприпасов.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, мужчина обратился в милицию и сказал, что нашёл у себя на даче патроны. Прибывшим правоохранителям заявитель пояснил, что выкапывал яму и увидел несколько боеприпасов.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

Через некоторое время лопата наткнулась на железную коробку. Заглянув внутрь, гражданин увидел слипшийся и покрытый ржавчиной боекомплект.

Милиционеры извлекли из земли два металлических ящика. Всего в них оказалось 1034 патрона калибра 7,62 мм и 204 патрона калибра 9 мм. Находка направлена на баллистическую экспертизу, ведётся проверка.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

Месяцем ранее у двух братьев в Полоцке был обнаружен оружейный арсенал.