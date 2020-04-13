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Павел Баранов о будущем брестского «Динамо»: «Идет определенное движение с акцентом на поддержку все же в сторону «Руха»

13.04.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комментатор Павел Баранов рассказал о том, что руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев может продолжить оказывать поддержку только другой команде – брестскому «Руху».

«Конечно, разные слухи сейчас ходят вокруг брестского «Динамо». И слухи не хочется распространять. Но идет определенное движение с акцентом на поддержку все же в сторону «Руха». Есть такая определенная информация.

Посмотрим. Очень многое будет зависеть от сезона в еврокубках вообще и непосредственно от выступления брестского «Динамо», – сказал Баранов в эфире «Беларусь 5»
 
 
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Комментатор Павел Баранов рассказал о том, что руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев может продолжить оказывать поддержку только другой команде –...
 
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