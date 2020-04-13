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Ляйсан Утяшева рассказала, как похудела на семь килограммов за 3 этапа

13.04.2020 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ляйсан Утяшева рассказала, как похудела на семь килограммов за 3 этапа

Известная российская гимнастка Ляйсан Утяшева решила откровенно рассказать о своём опыте похудения в Instagram. 

Как призналась спортсменка, в форму она приходила медленно. Так, за пять лет она похудела от семь килограммов. Супруга известного российского юмориста поделилась, как смогла достичь данного результата. 

На первом этапе Ляйсан пришлось отказаться от сахара, мучного, жаренной пищи и перекусов. 

«Пищевая привычка формируется в течение месяца. Тут важно поставить цель и к ней идти. Не ищите причины и не перекладывайте ответственность на третьих лиц. Дождитесь первых результатов и дорожите ими», — написала Утяшева в своём Instagram.

На втором этапе звезда добавила физические нагрузки. Супруга шоумена уверена, что поддерживать себя в форме невозможно без спорта.  

На третьем этапе звезда поработала со своим эмоциональным фоном. 

«Еда кормит наше тело, не эмоции. Важно не сорваться. Сейчас я вернулась в свою лучшую форму после двоих детей, бесконечного кормления грудью и гормональных прыжков», — заявила спортсменка и телеведущая.

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Известная российская гимнастка Ляйсан Утяшева решила откровенно рассказать о своём опыте похудения в Instagram.  Как призналась спортсменка, в форму она приходила...
 
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