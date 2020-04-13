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Бензин подешевел с 12 апреля на 1 копейку
Источник материала: Myfin
Теперь цена 1 литра топлива составляет:
В 2020 году это изменение цен стало десятым, в предыдущий раз розничные цены на моторное топливо менялись 1 марта.
Источник: Myfin.by
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Автомобильное топливо на АЗС Беларуси подешевело с 12 апреля на 1 копейку. Об этом сообщили в концерне Белнефтехим .
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