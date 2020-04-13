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Бензин подешевел с 12 апреля на 1 копейку

13.04.2020 10:18 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Теперь цена 1 литра топлива составляет:

  • бензина АИ-92-К5-Евро – 1,72 рубля;
  • бензина АИ-95-К5-Евро – 1,82 рубля;
  • бензина АИ-98-К5-Евро – 2,04 рубля;
  • ДТ – 1,82 рубля.

В 2020 году это изменение цен стало десятым, в предыдущий раз розничные цены на моторное топливо менялись 1 марта.

Источник: Myfin.by
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Автомобильное топливо на АЗС Беларуси подешевело с 12 апреля на 1 копейку. Об этом сообщили в концерне Белнефтехим .
 
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