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Настоящие котонебоскребы с мостом! Смотрите, что сделал хозяин для любимых питомцев
Источник материала: Tut.by
Хорошо, когда есть очень много свободного времени. Американец Роб Куту решил побаловать двух своих котов и сделать им жилье своими руками. Проект мужчины вышел что надо — и коты наверняка оценили его,
Строительство началось с 3D-модели:
Изнутри пол в башне сделан из специального покрытия, а окошки напечатаны на 3D-принтере. Посмотрите, какое внимание к деталям: Роб не только повесил перед окошками цветочные горшки, но и установил над входами фонари!
Когда стройка была закончена, получились вот такие кошачьи жилища:
Клиенты явно довольны такими хоромами!
По словам Роба, коту Заку так понравились домики, что он решил захватить оба, не делясь со своим товарищем. Но хозяин этому только рад — значит, его работа была проделана не зря.
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