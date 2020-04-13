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Настоящие котонебоскребы с мостом! Смотрите, что сделал хозяин для любимых питомцев

13.04.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хорошо, когда есть очень много свободного времени. Американец Роб Куту решил побаловать двух своих котов и сделать им жилье своими руками. Проект мужчины вышел что надо — и коты наверняка оценили его, пишет twizz.ru.

Строительство началось с 3D-модели:


Затем из дерева был собран корпус первого домика. Естественно, строительство не могло обойтись без кошачьей инспекции.



Изнутри пол в башне сделан из специального покрытия, а окошки напечатаны на 3D-принтере. Посмотрите, какое внимание к деталям: Роб не только повесил перед окошками цветочные горшки, но и установил над входами фонари!



Когда стройка была закончена, получились вот такие кошачьи жилища:


Клиенты явно довольны такими хоромами!


По словам Роба, коту Заку так понравились домики, что он решил захватить оба, не делясь со своим товарищем. Но хозяин этому только рад — значит, его работа была проделана не зря.

 
 
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