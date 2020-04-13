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Оранжевый уровень опасности. 13 апреля по стране ожидается усиление ветра
Источник материала: Mlife
Пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Столбик термометра местами поднимется до 23 градусов. А уже со вторника похолодает - местами выпадет мокрый снег.
В Мозыре температура днем поднимется до 20-21 градуса, к вечеру ожидается небольшой дождь. 14 апреля погода резко ухудшится: днем до 7-8 градусов тепла. Вечером 4-5.
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Днем 13 апреля по стране ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.далее...
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