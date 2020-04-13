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«От погранперехода до Тересполя на такси, а там уже на поездах»: как белорусы ездят в Польшу через официально закрытую границу

13.04.2020 10:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Хотя формально польско-белорусская граница остается закрытой до 3 мая.

«От погранперехода до Тересполя на такси, а там уже на поездах»: как белорусы ездят в Польшу через официально закрытую границу

Фото телеграм / ГраницаBY (Брест)

Польша закрыла свои границы с 15 марта. На внутренней границе со странами Евросоюза вернули пограничный контроль, а на внешней границе с Беларусью и Украиной запретили въезд иностранцам.

Правда, возможности попасть в Польшу все же остались. Например, польские пограничники пропускают белорусов с картой поляка; тех, у кого есть вид на жительство или право на постоянное пребывание в Польше. Могут въезжать также трудоустроенных в соседней стране белорусы с разрешением на работу и другими документами, а также супруги и дети граждан Польши.

- Меня завернули: недостаточно оснований для въезда, - рассказывает брестчанка Ольга. - Моя «карта побыта» еще на этапе рассмотрения, а разрешение на работу не готово. Поэтому не впустили по визе даже с копиями всех документов: «Вы же не прямо на работу едете».

Судя по тому, что в соцсетях и чатах полно объявлений «ищу попутчиков», движение даже через закрытые границы не прекратилось. Едут те, кто работает в Польше, и те, кто оказался разлучен с семьей.

Михаил пересек границу без проблем - его документы устроили пограничников. Правда, впервые пришлось идти в соседнюю страну пешком.

- Мне фирма из Гданьска прислала все документы, и я пересек границу пешком. Сейчас, когда больше ничем нельзя добраться - ни поезда, ни автобусы не ходят, пропускают и так. От погранперехода до вокзала в Тересполе на такси доехал, а там уже на поездах по Польше можно передвигаться, - рассказывает брестчанин.

«От погранперехода до Тересполя на такси, а там уже на поездах»: как белорусы ездят в Польшу через официально закрытую границу

Все атвобусы за границу отменены.Фото: ОКСАНА БРОВАЧ

Всех въезжающих Польша отправляет на 14-дневный карантин. Если нет возможности изолироваться от семьи, сидеть дома вместе с туристом будут все.

- Мой муж поляк, у меня карта поляка. На белорусской границе нам измеряли температуру. На польской - тоже. Мы записали домашний адрес, по которому будем проходить карантин. Если нет адреса, могут предоставить общежитие, но там условия не очень, - рассказывает Елена, которая после закрытия границ смогла попасть из Беларуси в Польшу.

- Отец на днях возвращался из Польши в Беларусь пешком. Так на польской стороне человек 40 наших стояло на авто – тех, кого не выпускали, потому что 14-дневный срок карантина еще не вышел. Отцу измерили температуру на нашей стороне, дали подписать бумагу об ответственности за самоизоляцию, - рассказывает Олег из Бреста.

От двухнедельной изоляции освобождаются только водители грузового транспорта. Все остальные должны находиться по тому адресу, который указали на границе. Соблюдение карантина контролирует полиция. В Польше создали специальное приложение для мобильных телефонов, которое облегчает эту работу. Через него нужно отправлять полицейским селфи из дома и свои GPS-координаты.

- Я выполняю все задания из приложения, но полиция все равно звонит. Спрашивали, как самочувствие, есть ли какие-то проблемы. Еще один раз приезжали к дому. Попросили нас выйти на балкон, помахать ручкой! Так даже веселее. Нам вообще никуда нельзя выходить - даже с собакой гулять, да у нас ее и нет. Но в интернете многие шутят, что можно под предлогом выгуливания собаки выходить по своим делам. Здесь так не получится. За нарушение карантина дают очень большие штрафы, - говорит Людмила, которая пересекала границу с картой поляка.

Поездки туда-сюда из Беларуси в Польшу и потом обратно прекратились. Беларусь тоже с 27 марта ввела 2-недельный карантин для прибывших из-за границы. Даже те, кто отбудет карантин в Польше и захочет вернуться в Беларусь, будут обязаны 14 дней сидеть дома.

КСТАТИ

Граница с Польшей будет закрыта до 3 мая - действие ограничений продлил премьер-министр Матеуш Моравецки. Но уже с 26 апреля Польша планирует возобновить международные авиа- и железнодорожные перевозки. Сейчас Беларусь и Польшу связывают буквально несколько автобусных рейсов. Например, на 17 и 24 апреля намечен автобус Минск - Брест - Гданьск. Всех въезжающих все еще будет обязывать соблюдать карантин.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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   Хотя формально польско-белорусская граница остается закрытой до 3 мая. Фото телеграм / ГраницаBY (Брест) Польша закрыла свои границы с 15 марта. На внутренней...
 
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