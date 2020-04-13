Чтобы не было беды!

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Ежегодно с наступлением весны работники МЧС сталкиваются с увеличением количества пожаров в результате выжигания сухой растительности, разведения костров и сжигания мусора. Об оперативной обстановке по пожарам, а также о пожароопасном периоде в целом рассказал начальник райотдела МЧС Андрей Парафенюк.

– Какова сегодня ситуация по пожарам в районе?

– За истекший период 2020 года на территории Каменетчины зарегистрировано 6 пожаров, что на 40% меньше по отношению к показателю прошлого года (10). Но, к сожалению, огонь унес жизни 2 человек. Среди огненных происше­ст­вий лидируют, так называемые, «печные» пожары (один), а также пожары, возникшие из-за неосторожного обращения с огнем (пять). Из-за установившейся сухой погоды возросло количество загораний сухой растительности.

– Когда был зарегистрирован первый в нынешнем году выезд на тушение сухой растительности? И сколько вообще их было по данным на сегодня?

– Первый выезд был зарегистрирован уже 17 февраля. Тогда горела трава в пойме Лесной, возле Каменца. Горение было оперативно ликвидировано спасателями. Всего на сегодня зарегистрированы 50 выездов на тушение мусора и сухой растительности. Восемь из них – на тушение травы и кустарников общей площадью более 6 гектаров.

– Что касается лесных пожаров… Доводилось ли уже в 2020-м тушить такие возгорания?

– К сожалению, да. 5 апреля мы выезжали на тушение леса в районе деревни Плянта на общей площади 0,3 га. Причина таких возгораний, в основном, – человеческий фактор, а именно – выжигание сухой растительности.

Из-за недостатка влаги в почве в ближайшие дни может установиться высокий класс пожарной опасности. Уже 7 апреля райисполком принял решение №555 о запрете нахождения на территории лесного фонда, согласно которому гражданам будет запрещено посещать лес при IV и V классах пожарной опасности. Как показывает практика, подобная мера позволяет не только обеспечить безопасность граждан и сохранность их имущества, но и предотвратить значительное количество лесных пожаров.

– Знаю, что палы травы уничтожают строения, а также могут привести к гибели людей. Были ли подобные случаи в нашем районе?

– К счастью, случаев гибели людей по этой причине не зарегистрировано. Но травмированный уже есть. Днем 7 апреля по системе космического мониторинга работники МЧС выявили тепловую аномалию в районе деревни Пашутская Буда Каменюкского сельсовета. По прибытии спасателей в установленное место наблюдалось горение сухой растительности на площади 2 гектаров в пойме Лесной, которое ликвидировали лесники ГПУ «НП «Беловежская пуща». В результате горения сухой травы травмирован гражданин 1953 года рождения, житель агрогородка Каменюки, который был гос­питализирован с термическими ожогами 15% тела в хирургическое отделение Каменецкой ЦРБ. Со слов пострадавшего, ориентировочно около 15.00 он, находясь на рыбалке, бросил спичку на землю, после чего загорелась сухая растительность. Мужчина приступил к тушению пожара подручными средствами, в результате чего получил термичес­кие ожоги. Он самостоятельно вызвал бригаду скорой медицинской помощи.

Все слышали о случае, который произошел на этой неделе на Гродненщине, где из-за сжигания сухой травы местным жителем практически полностью выгорела деревня (более 20 строений).

– Какую работу ведет райотдел МЧС в этот пожароопасный период?

– Чтобы контролировать ситуацию на пожароопасных участках, а также напомнить жителям района важные правила пожарной безопасности, спасатели проводят профилактические рейды по населенным пунктам. Работники МЧС напоминают домовладельцам о необходимости неукоснительного выполнения правил пожарной безопаснос­ти при разведении костров и сжигании мусора, акцентируют внимание сельчан на том, что сухую траву и пожнивные остатки выжигать категорически запрещено. Каждому для лучшего усвоения правил ос­тавляют памятки на противопожарную тематику.

– Какие меры наказания существуют для поджигателей растительности, и удалось ли кого-нибудь «поймать за руку»?

– За выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации па­лов на земельных участках предусмотрена административная ответственность сог­ласно статьи 15.57 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь в виде наложения штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин. Так, в настоящее время инспекция надзора и профилактики райотдела по чрезвычайным ситуациям за выжигание сухой растительности привлекла к административной ответственности 2 жителей Каменетчины на общую сумму 540 рублей. За нарушение правил пожарной безопасности при сжигании мусора привлечены 8 жителей района на общую сумму 202,5 рубля.

– Напомните всем еще раз о правилах, которых необходимо придерживаться при сжигании мусора и сухой растительности на собственном приусадебном участке.

– Допускается контролируемое разведение костров для сжигания мусора. Для этого необходимы следующие условия: безветренная погода, первичные средства пожаротушения (емкость с водой, штыковая лопата), очищенная от верхнего слоя поч­вы площадка, расстояние от которой должно быть не менее 10 метров до строений, 20 метров – до лесного массива и 30 метров – до скирд сена и соломы, а также личный контроль. Что касается приспособления для приготовления пищи на огне, то мангал или гриль устанавливают как минимум на расстоянии 4 метров от зданий или сооружений. Напомню еще раз, что при несоблюдении этих элементарных правил пожарной безопасности нарушителям «светит» штраф в размере до 30 базовых величин.

Наталья ГРИЦУК