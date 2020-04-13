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Лукашенко вирусов не видит, а маски ему уже и в поле мерещятся

13.04.2020 14:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко намерен в ближайшее время побывать на производствах защитных средств.

Он поручил главе своей Администрации подготовить перечень предприятий, которые выпускают средства защиты и которые могут этим заниматься. "Я найду время побывать там, где сочту нужным. И спрошу, круглые ли сутки они работают и шьют маски, - сказал Лукашенко. - Сейчас маски и прочее - бахилы, очки, щитки - стоят бешеных денег. Цены подскочили".

"Нам сегодня уже предлагают разные страны: и это у нас купите, и это, и это… А мы то, что можем сделать сами и деньги оставить у себя в стране, втридорога начинаем покупать за ее пределами. Я имею в виду средства защиты: маски, респираторы и так далее", - отметил Александр Лукашенко.


Наряду с этим Лукашенко призвал людей подходить ко всему взвешенно, в том числе к использованию средств индивидуальной защиты. 

"Слушайте, мы уже тоже перегнули с этими масками. Я вчера проехал по Минской области. Еду сам за рулем. Люди выходят из деревни на поле. И идет человек: один (ветер такой, погода сейчас хорошая сухая) и маска на лице. Сними маску, подыши свежим воздухом. Ну если ты в городе, где огромное количество людей, одень и ходи час-два. А зачем между деревнями идет в поле в этой маске. Мы уже людей перенапрягли. От чего защитит маска в поле?", - цитирует Лукашенко belta.by

Ранее в интервью ОНТ Лукшенко объяснял продолжение соревнований в стране и отсутствие запрета на массовые мероприятия: дескать вирусы тут у нас не летают: Вот ты его видишь? И я нет" - говорил он, оращаясь к корреспонденту.
 
 
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Лукашенко намерен в ближайшее время побывать на производствах защитных средств.
 
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