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Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти

13.04.2020 15:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Страны ОПЕК+ пришли к соглашению. В мае-июне добыча нефти будет снижена на 9,7 миллионов баррелей в сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти

Во втором полугодии 2020 снижение составит 8 миллионов барр/сутки, а с января 2021 по апрель 2022 года – 6 миллионов барр/сутки.

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти

Переговоры велись с минувшей недели и могли завершиться значительно раньше, однако Мексику не устраивали новые условия. На прошедшей накануне видеоконференции все споры удалось разрешить. Соглашение стало реакцией стран-экспортёров нефти на обвал котировок, который произошёл из-за конфликта России и Саудовской Аравии, а также пандемии COVID-19.

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Новости мира. Страны ОПЕК+ пришли к соглашению. В мае-июне добыча нефти будет снижена на 9,7 миллионов баррелей в сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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