Источник материала: Myfin

Технобанк подвел итоги рекламной игры «Реальный драйв с Visa и Технобанком!»

Итоговый розыгрыш призов третьего этапа, а также главного приза рекламной игры «Реальный драйв с Visa и Технобанком!», прошел 2 апреля, а уже через неделю, 9 апреля, в столичном торгово-развлекательном центре «Green City» главный приз, Volkswagen Polo, был торжественно вручен победителю рекламной игры.

Начальник управления банковских платежных карточек ОАО «Технобанк» Ольга Ермаченко вручает главный приз рекламной игры «Реальный драйв с Visa и Технобанком!»

Рекламная игра проводилась почти три месяца. Напомним, что для участия в ней необходимо было оплатить покупки на сумму от 15 белорусских рублей (либо эквивалент в иностранной валюте) в одном чеке любой платежной карточкой Visa Технобанка. Денежные призы по 100, 300 и 500 рублей разыгрывались в трех этапах. За главный приз борьба развернулась между всеми участниками.

Для выбора победителей каждой транзакции присваивался порядковый номер в хронологическом и алфавитном порядке, согласно дате совершения операции, а также фамилии, имени и отчества участника. К слову, все розыгрыши проходили в открытом формате – наблюдать за процессом можно было в прямой трансляции в социальных сетях.

Среди победителей рекламной игры «Реальный драйв с Visa и Технобанком!» жители из разных городов Беларуси, а обладателем главного приза стал клиент Банка Андрей Ярмолович из Минска. Из более чем 213 тыс. транзакций, совершенных участниками игры, его покупка букета ко дню рождения бабушки оказалась выигрышной:

– В рекламной игре я участвую впервые, не ожидал, что смогу что-то выиграть. Специального решения участвовать я не принимал, так как всегда стараюсь расплачиваться карточкой. Увидел форму регистрации в мобильном приложении, нажал «согласиться», для меня это не составило труда, и продолжил совершать платежи своей обычной расчетной карточкой, – поделился Андрей. – Я не знаю, сколько моих операций участвовало в рекламной игре, думаю, много. Особенно приятно узнать, какая покупка стала выигрышной. Обязательно расскажу бабушке, что именно ее букет принес мне вот такую удачу – выиграл автомобиль.

Победитель Андрей Ярмолович выиграл автомобиль Volkswagen Polo благодаря покупке букета по карточке Visa Classic Технобанка

Кстати, выяснилось, что клиентом Банка Андрей является более 2 лет. Его компания обслуживается в Технобанке, и он пользуется многими продуктами и услугами Банка.

Председатель Правления ОАО «Технобанк» Дмитрий Юрьевич Грузицкий также передал слова благодарности всем участникам рекламной игры: «Очень приятно, что даже обычные платежи с нашими карточками могут принести денежные призы и даже автомобиль. Технобанк и дальше продолжит активно поддерживать своих клиентов».

Поздравляем всех победителей и желаем новых побед!

Технобанк работает на территории Республики Беларусь с 1994 года и осуществляет банковские операции в полном объеме. Технобанк активно развивает карточный бизнес, является гарантом электронных денег системы WebMoney Transfer в Республике Беларусь, агентом международных систем по возврату НДС (TaxFree).

Visa Inc. является мировым лидером в области цифровых платежей̆. Миссия компании ‒ объединить мир посредством наиболее инновационной̆, надёжной̆ и безопасной̆ платёжной̆ сети, что позволяет потребителям, бизнесу и экономике в целом планомерно развиваться. По мере того, как происходит переход от аналоговых технологий к цифровым, Visa использует свой бренд, продукты, экспертов, сеть и масштаб для трансформации коммерции по всему миру.