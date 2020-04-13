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На военном параде в Минске впервые покужут новейшую белорусскую РСЗО "Флейта"
Источник материала: Партизан
Новейшая реактивная система залпового огня (РСЗО) малого радиуса действий "Флейта" пройдет в парадном расчете Госкомвоенпрома на параде войск Минского гарнизона, посвященном 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Один залп - 80 реактивных снарядов, пишет
Фото Госкомвоенпрома Республики Беларусь
Это будет премьерный показ нового образца техники - раньше "Флейту" видели только специалисты, сообщили в пресс-службе Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь.
РСЗО "Флейта" разработана в ООО "БСВТ - новые технологии". Установка смонтирована на шасси легкобронированного автомобиля "Асiлак" SHTS с колесной формулой 4х4, имеет 80 направляющих и способна с высокой точностью поражать живую силу, бронетехнику и защищенные объекты противника.
Для ведения огня в РСЗО "Флейта" используются неуправляемые авиационные снаряды С-8 с боевой частью различных типов (кумулятивно-осколочной, бетонобойной, осколочно-фугасной, тандемно-кумулятивной). Дальность пуска - 1-3 км.
Боевая машина оснащена автоматизированной системой управления и бортовым навигационным комплексом, в результате чего время подготовки к залпу занимает всего около 30 секунд. Экипаж - 2 человека.
Применение в конструкции "Флейты" легкобронированного шасси позволило обеспечить высокую мобильность, надежную защиту экипажа от обстрела из стрелкового оружия и подрыва на минах и фугасах.
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Новейшая реактивная система залпового огня (РСЗО) малого радиуса действий "Флейта" пройдет в парадном расчете Госкомвоенпрома на параде войск Минского гарнизона,...
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