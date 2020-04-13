abw.by Один залп - 80 реактивных снарядов, пишет









Фото Госкомвоенпрома Республики Беларусь





Это будет премьерный показ нового образца техники - раньше "Флейту" видели только специалисты, сообщили в пресс-службе Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь.





РСЗО "Флейта" разработана в ООО "БСВТ - новые технологии". Установка смонтирована на шасси легкобронированного автомобиля "Асiлак" SHTS с колесной формулой 4х4, имеет 80 направляющих и способна с высокой точностью поражать живую силу, бронетехнику и защищенные объекты противника.













Для ведения огня в РСЗО "Флейта" используются неуправляемые авиационные снаряды С-8 с боевой частью различных типов (кумулятивно-осколочной, бетонобойной, осколочно-фугасной, тандемно-кумулятивной). Дальность пуска - 1-3 км.





Боевая машина оснащена автоматизированной системой управления и бортовым навигационным комплексом, в результате чего время подготовки к залпу занимает всего около 30 секунд. Экипаж - 2 человека.









Применение в конструкции "Флейты" легкобронированного шасси позволило обеспечить высокую мобильность, надежную защиту экипажа от обстрела из стрелкового оружия и подрыва на минах и фугасах.







