Бывший пилот "Формулы-1", британец Стирлинг Мосс скончался в воскресенье утром на 91-м году жизни, сообщил официальный портал "Королевских гонок".





sputnik.by Причиной смерти гонщика, которого называют одной из легенд "Больших призов", стала продолжительная болезнь, пишет

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Мосс выступал в "Формуле-1" с 1951 по 1961 годы за Mercedes, Maserati, Vanwall, Lotus и Cooper и четырежды становился вице-чемпионом. Всего он участвовал в 66 Гран-при, из них выиграл 16.









Несмотря на то, что британцу не удалось выиграть титул в "Формуле-1", на его счету победы в классических гонках на выносливость Mille Miglia и Targa Florio в 1955-м. Годом спустя он стал победителем "24-х часов Ле-Мана" в своем классе за рулем Aston Martin.





Повесил шлем на гвоздь Мосс в 1962-м после страшной аварии в Гудвуде, после которой пролежал в коме. Долгое время экс-пилот занимался бизнесом, работал спортивным корреспондентом. В 2000-м Мосс получил титул рыцаря. На публике бывший гонщик не появлялся с января 2018.



