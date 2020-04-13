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Умер легенда "Формулы-1" Сэр Стирлинг Мосс

13.04.2020 20:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гонщику так и не удалось выиграть титул в "Больших призах", однако ему покорились Mille Miglia и Targa Florio.

Бывший пилот "Формулы-1", британец Стирлинг Мосс скончался в воскресенье утром на 91-м году жизни, сообщил официальный портал "Королевских гонок".

Причиной смерти гонщика, которого называют одной из легенд "Больших призов", стала продолжительная болезнь, пишет sputnik.by
.
Мосс выступал в "Формуле-1" с 1951 по 1961 годы за Mercedes, Maserati, Vanwall, Lotus и Cooper и четырежды становился вице-чемпионом. Всего он участвовал в 66 Гран-при, из них выиграл 16.


Несмотря на то, что британцу не удалось выиграть титул в "Формуле-1", на его счету победы в классических гонках на выносливость Mille Miglia и Targa Florio в 1955-м. Годом спустя он стал победителем "24-х часов Ле-Мана" в своем классе за рулем Aston Martin.

Повесил шлем на гвоздь Мосс в 1962-м после страшной аварии в Гудвуде, после которой пролежал в коме. Долгое время экс-пилот занимался бизнесом, работал спортивным корреспондентом. В 2000-м Мосс получил титул рыцаря. На публике бывший гонщик не появлялся с января 2018.
 
 
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Гонщику так и не удалось выиграть титул в "Больших призах", однако ему покорились Mille Miglia и Targa Florio.
 
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