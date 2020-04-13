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В Бобруйске бывшая дзюдоистка, защищаясь, убила человека. Суд решил, что это не самооборона

13.04.2020 20:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По апелляционному протесту прокурора Бобруйска был изменен приговор суда в отношении Елены Григорьевой (имя и фамилия изменены), которая ранее была осуждена за убийство при превышении пределов необходимой обороны к двум годам лишения свободы.

В Бобруйске бывшая дзюдоистка, защищаясь, убила человека. Суд решил, что это не самооборона
В ходе следствия было установлено, что женщина, находясь в квартире знакомого, распивала вместе с хозяином жилья спиртное. Через некоторое время между ними произошел конфликт, в ходе которого она нанесла мужчине не менее двух ударов руками и двух ударов ножом в область живота и груди. Спустя некоторое время потерпевший скончался в больнице из-за массивной кровопотери. 

- По результатам рассмотрения дела суд пришел к выводу, что обвиняемая совершила убийство в состоянии необходимой обороны при явном превышении ее пределов. Суд признал достоверными показания женщины о том, что мужчина применил к ней насильственные действия, в связи с чем у нее возникло право на необходимую оборону от этого посягательства, - рассказали в прокуратуре Могилевской области.

Однако, по мнению прокурора, не согласившегося с такими выводами и принесшего апелляционный протест на приговор, суд дал неверную оценку исследованным доказательствам, включая противоречивые показания женщины, а также неправильно применил уголовный закон.

- В частности, суд не дал надлежащую оценку поведению обвиняемой после преступления, а также ее личности, склонной ко лжи и обману, а в состоянии алкогольного опьянения – созданию конфликтных ситуаций и их насильственному разрешению, - продолжили в прокуратуре Могилевской области. - Кроме того, суд в должной степени не учел, что степень алкогольного опьянения убитого не позволяла тому совершать активные действия, которые поставили бы женщину, ранее занимавшуюся дзюдо, в состояние необходимой обороны. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Могилевского облсуда протест гособвинителя удовлетворен – приговор в отношении женщины отменен, уголовное дело передано на новое судебное рассмотрение.

По результатам повторного разбирательства суд Бобруйского района и Бобруйска признал Елену Григорьеву виновной в убийстве (по ч.1 ст.139 УК РБ) и назначил ей 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Апелляционная жалоба последней оставлена без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу.
 
 
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По апелляционному протесту прокурора Бобруйска был изменен приговор суда в отношении Елены Григорьевой (имя и фамилия изменены), которая ранее была осуждена за...
 
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