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Девушка использовала автозагар и стала «реальным пацаном»

13.04.2020 20:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Девушка воспользовалась автозагаром перед сном и на следующее утро проснулась с неожиданной надписью на ноге. Ее историю публикует medialeaks.


Дани Хит из Англии поделилась историей своего неудачного опыта в соцсети. По словам девушки, после нанесения средства для загара она надела леггинсы спортивного бренда Adidas и легла в них спать. На утро Хит с удивлением обнаружила, что крупный логотип отпечатался на ее ноге.


Публикация женщины рассмешила пользователей соцсети, некоторые из них решили ее поддержать. «Мне нравится. Теперь ты дизайнер», — написал один. «Законодательница трендов», — добавил другой. «Со мной тоже случалось подобное, только я проснулась с логотипом Nike на ноге», — поделился третий.

По все видимости, ее леггинсы выглядели так:


Напомним, в марте еще одна англичанка воспользовалась автозагаром с истекшим сроком годности и позеленела

 
 
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