Девушка использовала автозагар и стала «реальным пацаном»

Источник материала: Tut.by

Девушка воспользовалась автозагаром перед сном и на следующее утро проснулась с неожиданной надписью на ноге. Ее историю публикует medialeaks.





Дани Хит из Англии поделилась историей своего неудачного опыта в соцсети. По словам девушки, после нанесения средства для загара она надела леггинсы спортивного бренда Adidas и легла в них спать. На утро Хит с удивлением обнаружила, что крупный логотип отпечатался на ее ноге.





Публикация женщины рассмешила пользователей соцсети, некоторые из них решили ее поддержать. «Мне нравится. Теперь ты дизайнер», — написал один. «Законодательница трендов», — добавил другой. «Со мной тоже случалось подобное, только я проснулась с логотипом Nike на ноге», — поделился третий.

По все видимости, ее леггинсы выглядели так:





Напомним, в марте еще одна англичанка воспользовалась автозагаром с истекшим сроком годности и позеленела .