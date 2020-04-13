ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Ученики есть в чате, они могут задавать вопросы». Педуниверситет начал проводить онлайн-уроки для школьников

13.04.2020 21:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Учеба дома еще никогда не была такой интересной. Онлайн-занятия для школьников начали проводить в Белорусском педагогическом университете, сообщили в программе «Столичные подробности» СТВ.

«Ученики есть в чате, они могут задавать вопросы». Педуниверситет начал проводить онлайн-уроки для школьников

Ребята, которые в эти дни остались дома, но не хотят отрываться от учебного процесса, могут перейти в режим онлайн. На сайте педуниверситета можно найти расписание уроков по интересующим предметам и присоединиться к ним в указанное время на YouTube-канале. Занятия проводят студенты, поэтому формат онлайн-общения не затруднит работу. Причем образовательный процесс от академического отличается не только по форме, но и по наполнению.

«Ученики есть в чате, они могут задавать вопросы». Педуниверситет начал проводить онлайн-уроки для школьников

Дарья Данильчик, магистрант факультета естествознания БГПУ имени Максима Танка:
Самое важное, что эти уроки мотивируют учащихся к изучению дисциплин в дальнейшем в школе. Мы рассказываем о том, о чем, возможно, учителя в школе не рассказывали, то есть углубляем знания по школьным дисциплинам. Ученики есть в чате, они могут задавать вопросы, комментировать.

«Ученики есть в чате, они могут задавать вопросы». Педуниверситет начал проводить онлайн-уроки для школьников

Сергей Василец, проректор по учебной работе БГПУ имени Максима Танка:
Начало показало, что проект пользуется популярностью. Наши зрители были очень активны онлайн. Я сейчас проанализировал количество просмотров на YouTube и вижу, что речь идет о тысячах. И вот это как раз подтверждение успешности такой формы взаимодействия.

«Ученики есть в чате, они могут задавать вопросы». Педуниверситет начал проводить онлайн-уроки для школьников

Тем, кто не смог присоединиться к трансляции или хочет посмотреть видео в удобное для себя время, БГПУ пошел навстречу. Все записи будут доступны на YouTube-канале университета. К слову, занятия проходят в центре педагогики электронного обучения, там есть все необходимое оборудование. Так что практику могут сохранить и в будущем.

Люди в материале: Дарья Данильчик, Сергей Василец

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Учеба дома еще никогда не была такой интересной. Онлайн-занятия для школьников начали проводить в Белорусском педагогическом университете,...
 
Новости дня
Новости разные
 
График отключения горячей воды в Минске в мае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика