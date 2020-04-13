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«Ученики есть в чате, они могут задавать вопросы». Педуниверситет начал проводить онлайн-уроки для школьников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Учеба дома еще никогда не была такой интересной. Онлайн-занятия для школьников начали проводить в Белорусском педагогическом университете, сообщили в программе «Столичные подробности» СТВ.
Ребята, которые в эти дни остались дома, но не хотят отрываться от учебного процесса, могут перейти в режим онлайн. На сайте педуниверситета можно найти расписание уроков по интересующим предметам и присоединиться к ним в указанное время на YouTube-канале. Занятия проводят студенты, поэтому формат онлайн-общения не затруднит работу. Причем образовательный процесс от академического отличается не только по форме, но и по наполнению.
Дарья Данильчик, магистрант факультета естествознания БГПУ имени Максима Танка:
Сергей Василец, проректор по учебной работе БГПУ имени Максима Танка:
Тем, кто не смог присоединиться к трансляции или хочет посмотреть видео в удобное для себя время, БГПУ пошел навстречу. Все записи будут доступны на YouTube-канале университета. К слову, занятия проходят в центре педагогики электронного обучения, там есть все необходимое оборудование. Так что практику могут сохранить и в будущем.
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«Ученики есть в чате, они могут задавать вопросы». Педуниверситет начал проводить онлайн-уроки для школьников
Новости Беларуси. Учеба дома еще никогда не была такой интересной. Онлайн-занятия для школьников начали проводить в Белорусском педагогическом университете,...
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