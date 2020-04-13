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Футболисты "Славии" и "Руха" сыграли вничью в 4-м туре чемпионата Беларуси

13.04.2020 20:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Футболисты мозырской "Славии" и брестского "Руха" сыграли вничью (0:0) в заключительном поединке 4-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты "Славии" и "Руха" сыграли вничью в 4-м туре чемпионата Беларуси

На протяжении всей встречи в Мозыре обе команды играли на высоких скоростях, много атаковали, но никому так и не удалось добиться успеха.

Результаты остальных поединков 4-го тура: "Динамо" (Брест) - "Ислочь" (Минский район) - 3:1, "Неман" (Гродно) - "Белшина" (Бобруйск) - 1:1, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 2:0, "Слуцк" - "Витебск" - 1:1, "Городея" - "Динамо" (Минск) - 1:0, "Минск" - БАТЭ (Борисов) - 0:3, "Смолевичи" - "Шахтер" (Солигорск) - 0:0.

Положение команд после четырех туров: "Торпедо-БелАЗ", "Энергетик-БГУ" - по 9 очков, "Слуцк", "Витебск", "Динамо" (Брест), "Славия" - по 7, БАТЭ, "Ислочь", "Городея", "Минск" - по 6, "Неман", "Шахтер" - по 5, "Рух" - 4, "Динамо" (Минск) - 3, "Смолевичи" - 2, "Белшина" - 1.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, на счету которого три гола.

В следующем туре встречаются:

16 апреля

"Динамо" (Минск) - "Неман", "Энергетик-БГУ" - "Городея".

17 апреля

"Белшина" - "Смолевичи", "Шахтер" - "Слуцк".

18 апреля

"Рух" - "Минск", "Ислочь" - "Славия", "Витебск" - "Динамо" (Брест), БАТЭ - "Торпедо-БелАЗ".

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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  Футболисты мозырской "Славии" и брестского "Руха" сыграли вничью (0:0) в заключительном поединке 4-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА. На...
 
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