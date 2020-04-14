В Берёзе выявлен первый случай коронавируса

Об этом cообщила Нелли Малейтина, главный врач Берёзовской ЦРБ имени Вержбицкого.





“Ввиду этого сейчас отрабатываются контакты первого и второго уровней, в связи с чем будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия согласно разработанному комплексному плану.









Под амбулаторным наблюдением сегодня находятся 112 человек. В инфекционном отделении находятся пять человек – это те пациенты, которые прибыли из эпидемиологически неблагополучных стран, а также контакты первого и второго уровней.





"Уважаемые жители, соблюдайте режим самоизоляции, те, кому это необходимо. Не посещайте места массового скопления людей, не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты. Берегите себя и своих близких”, – призвала главврач.





Подробнее, откуда заболевший, каков его возраст и в каком состоянии находится, главный врач Берёзовской ЦРБ не сказала.



