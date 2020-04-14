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В Берёзе выявлен первый случай коронавируса
Источник материала: Партизан
13 апреля выявлен первый случай COVID-19 у пациента с пневмонией в Берёзовском районе.
Об этом cообщила Нелли Малейтина, главный врач Берёзовской ЦРБ имени Вержбицкого.
“Ввиду этого сейчас отрабатываются контакты первого и второго уровней, в связи с чем будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия согласно разработанному комплексному плану.
Под амбулаторным наблюдением сегодня находятся 112 человек. В инфекционном отделении находятся пять человек – это те пациенты, которые прибыли из эпидемиологически неблагополучных стран, а также контакты первого и второго уровней.
"Уважаемые жители, соблюдайте режим самоизоляции, те, кому это необходимо. Не посещайте места массового скопления людей, не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты. Берегите себя и своих близких”, – призвала главврач.
Подробнее, откуда заболевший, каков его возраст и в каком состоянии находится, главный врач Берёзовской ЦРБ не сказала.
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13 апреля выявлен первый случай COVID-19 у пациента с пневмонией в Берёзовском районе.
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