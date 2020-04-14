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Байден остался единственным кандидатом в президенты США от демократов

14.04.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сенатор Берни Сандерс поддержал в понедельник бывшего вице-президента Джо Байдена в качестве кандидата в президенты США от демократов.





"Мы должны добиться, чтобы Трамп был президентом одного срока. Я сделаю все, что могу, чтобы это случилось. Важно, чтобы мы все работали вместе", – заявил он во время совместного с Байденом выступления.

В свою очередь Байден поблагодарил Сандерса за поддержку. "Вы понадобитесь мне не только для победы, но и для управления", – сказал он.

Сандерс 8 апреля объявил, что приостанавливает свою кампанию. Ранее все остальные участники праймериз демократов вышли из борьбы и поддержали Байдена.

Теперь бывший вице-президент не имеет препятствий для утверждения единым кандидатом от Демократической партии и станет соперником действующего президента США Дональда Трампа на выборах.
 
 
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Сенатор Берни Сандерс поддержал в понедельник бывшего вице-президента Джо Байдена в качестве кандидата в президенты США от демократов.
 
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