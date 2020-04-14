Байден остался единственным кандидатом в президенты США от демократов

















"Мы должны добиться, чтобы Трамп был президентом одного срока. Я сделаю все, что могу, чтобы это случилось. Важно, чтобы мы все работали вместе", – заявил он во время совместного с Байденом выступления.





В свою очередь Байден поблагодарил Сандерса за поддержку. "Вы понадобитесь мне не только для победы, но и для управления", – сказал он.





Сандерс 8 апреля объявил, что приостанавливает свою кампанию. Ранее все остальные участники праймериз демократов вышли из борьбы и поддержали Байдена.





Теперь бывший вице-президент не имеет препятствий для утверждения единым кандидатом от Демократической партии и станет соперником действующего президента США Дональда Трампа на выборах.







