ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Кобрине со стоянки пропали фуры. Под подозрением - управляющий по делу о банкротстве

14.04.2020 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Управляющий по делу о банкротстве одного из предприятий Кобрина подозревается в хищении трех тягачей и двух полуприцепов, сообщает МВД.


Фото: МВД

В 2019 году суд постановил продать два автопоезда и тягач кобринского предприятия в счет погашения ущерба по уголовному делу. В ожидании реализации транспорт стоял на парковке одной из частных фирм города. Однако вскоре тягачи и полуприцепы стали один за другим исчезать со стоянки.

По версии МВД, их продал 55-летний житель Кобрина — индивидуальный предприниматель, которого назначили управляющим по делу о банкротстве предприятия, которому принадлежала техника.

Один тягач нашли в Гомельской области. Новый хозяин повесил на нее регистрационные знаки от другого большегруза и использовал подложные документы. Второй тягач стоял в разобранном состоянии на поле в Кобринском районе. Там же нашли и поврежденный полуприцеп.


Фото: МВД

Сейчас милиция ищет еще один тягач и полуприцеп. Не исключено, что их разобрали и продали на запчасти за границу.

Подозреваемого задержали. По факту хищения в крупном размере возбуждено уголовное дело.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
На гэтым тыдні – без цяпла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика