В Кобрине со стоянки пропали фуры. Под подозрением - управляющий по делу о банкротстве

Источник материала: Tut.by

Управляющий по делу о банкротстве одного из предприятий Кобрина подозревается в хищении трех тягачей и двух полуприцепов, сообщает МВД .



Фото: МВД

В 2019 году суд постановил продать два автопоезда и тягач кобринского предприятия в счет погашения ущерба по уголовному делу. В ожидании реализации транспорт стоял на парковке одной из частных фирм города. Однако вскоре тягачи и полуприцепы стали один за другим исчезать со стоянки.

По версии МВД, их продал 55-летний житель Кобрина — индивидуальный предприниматель, которого назначили управляющим по делу о банкротстве предприятия, которому принадлежала техника.

Один тягач нашли в Гомельской области. Новый хозяин повесил на нее регистрационные знаки от другого большегруза и использовал подложные документы. Второй тягач стоял в разобранном состоянии на поле в Кобринском районе. Там же нашли и поврежденный полуприцеп.



Фото: МВД

Сейчас милиция ищет еще один тягач и полуприцеп. Не исключено, что их разобрали и продали на запчасти за границу.

Подозреваемого задержали. По факту хищения в крупном размере возбуждено уголовное дело.