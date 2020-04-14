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В Кобрине со стоянки пропали фуры. Под подозрением - управляющий по делу о банкротстве
Источник материала: Tut.by
Управляющий по делу о банкротстве одного из предприятий Кобрина подозревается в хищении трех тягачей и двух полуприцепов, сообщает
В 2019 году суд постановил продать два автопоезда и тягач кобринского предприятия в счет погашения ущерба по уголовному делу. В ожидании реализации транспорт стоял на парковке одной из частных фирм города. Однако вскоре тягачи и полуприцепы стали один за другим исчезать со стоянки.
По версии МВД, их продал 55-летний житель Кобрина — индивидуальный предприниматель, которого назначили управляющим по делу о банкротстве предприятия, которому принадлежала техника.
Один тягач нашли в Гомельской области. Новый хозяин повесил на нее регистрационные знаки от другого большегруза и использовал подложные документы. Второй тягач стоял в разобранном состоянии на поле в Кобринском районе. Там же нашли и поврежденный полуприцеп.
Сейчас милиция ищет еще один тягач и полуприцеп. Не исключено, что их разобрали и продали на запчасти за границу.
Подозреваемого задержали. По факту хищения в крупном размере возбуждено уголовное дело.
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Два тягача и один полуприцеп нашли. Еще одну фуру ищут.
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