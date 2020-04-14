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Дзюбу пригласили в «Славию»
Источник материала: Tut.by
На матче четвертого тура чемпионата Беларуси между мозырской «Славией» и брестским «Рухом» появился баннер, посвященный нападающему «Зенита» и сборной России Артему Дзюбе.
Небольшой плакат развернул болельщик «Славии». На баннере было написано: «Дзюба, ты нас слышишь? Иди в «Славию!»
Матч, напомним, завершился со счетом 0:0. Вероятно, текст баннера — отсылка к оскорбительной кричалке «Дзюба, ты нас слышишь? Иди на ***», которую придумали фанаты «Спартака» осенью 2019 года.
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Небольшой плакат развернул болельщик «Славии».
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