Дзюбу пригласили в «Славию»

Источник материала: Tut.by

На матче четвертого тура чемпионата Беларуси между мозырской «Славией» и брестским «Рухом» появился баннер, посвященный нападающему «Зенита» и сборной России Артему Дзюбе.

Небольшой плакат развернул болельщик «Славии». На баннере было написано: «Дзюба, ты нас слышишь? Иди в «Славию!»

Матч, напомним, завершился со счетом 0:0. Вероятно, текст баннера — отсылка к оскорбительной кричалке «Дзюба, ты нас слышишь? Иди на ***», которую придумали фанаты «Спартака» осенью 2019 года.