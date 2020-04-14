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Коммунальники объясняют, как проводят капремонты во время пандемии

14.04.2020 16:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как проводят капремонты во время пандемии? Об этом со ссылкой на Минское городское жилищное хозяйство сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В начале апреля районным ЖКХ в Минске направили письмо: в связи с пандемией графики капремонта нужно пересмотреть.

Изменения касаются прежде всего мероприятий, связанных с посещением квартир. В них, как правило, производят замену расположенных в санузлах стояков водоснабжения и канализации, систем газоснабжения в квартирах с газовыми плитами, колонками, котлами. Если предусмотрено проектом, меняют системы отопления — радиаторы, подводящие трубопроводы, стояки, а также восстанавливают изношенные элементы балконов и лоджий.

— Особое внимание уделяем квартирам, где уже начались работы и, соответственно, приостановлено оказание отдельных жилищно-коммунальных услуг, в частности газоснабжения, — поясняет начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда МГЖХ Ольга Лазук. — Чтобы произвести запуск газа, необходимо выполнить технические мероприятия во всех квартирах в подъезде, запитанных от одного газового стояка. Такие работы будут продолжены и завершены в кратчайшие сроки, в каждом случае принимается индивидуальное решение по согласованию с собственниками (нанимателями).

Что касается работ по замене стояков водоснабжения, канализации, системы отопления, то тут возможны варианты, объясняет Ольга Лазук.

— Например, в квартире проживают пожилые люди, которые хотят исключить любые контакты. Тогда рабочие подрядной организации переходят в вышерасположенные жилые помещения. Если строительно-монтажные работы в квартирах еще не начинали, то их переносят на более поздний срок, а пока концентрируются на тех проектных решениях, которые не требуют взаимодействия с жильцами. Это ремонт оборудования и конструктивных элементов в подвале, на крыше, в местах общего пользования. При наличии технической возможности ремонт балконов и лоджий будет осуществляться с внешней стороны жилого дома.

Заказчикам (ЖКХ районов) и подрядчикам поставлена первоочередная задача завершить сантехнические работы, а также работы на сетях газоснабжения и отопления и обеспечить оказание основных ЖКУ с наименьшим перерывом, подчеркивают в МГЖХ.

Рабочие подрядных организаций оснащены масками, перчатками, антисептиками, бахилами — они должны ими пользоваться при посещении квартир, это контролируют районные ЖКХ.

Собрания, связанные с капремонтом, перевели на дистанционную форму. Письма с договорами, опросниками собственникам направляют по почте.

— Наше объединение постоянно мониторит ситуацию на предмет предоставления доступа в квартиры, сроков и качества выполнения строительно-монтажных работ. Оснований для затягивания проектных сроков сдачи объектов на данный момент нет, — резюмирует Ольга Лазук.

 
Теги: Минск
 
 
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Как проводят капремонты во время пандемии? Об этом со ссылкой на Минское городское жилищное хозяйство сообщает агентство «Минск-Новости».
 
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