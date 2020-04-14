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Топ 5 сериалов про мафию

14.04.2020 16:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Топ 5 сериалов про мафию

Влиятельные мафиози и обычные уличные банды. Если не знаете, что посмотреть – вот список интересных сериалов о мафии.

1. «Острые козырьки»



 Британский сериал повествует о деятельности преступного клана Шелби в Бирмингеме в 1920-е годы. За основу сериала взяты реальные события. Острыми козырьками называли банду молодежи, которая реально существовала в Англии в конце XIX века. По одной из версий, в поля шляп они зашивали острые монеты – отсюда и название. По мнению историков, «Козырьки» отличались от других банд своего времени тем, что у них был своеобразный кодекс чести, а также манера одеваться.

2. «Подпольная империя»


 

Американский сериал расскажет об алкогольной мафии в США во время «сухого закона» – 1920 годы. Главному герою, который решил сделать состояние на нелегальной продаже алкоголя, противостоят мафиози и официальные власти.

3. «Клан Сопрано»



Культовый сериал вышел в 1999 году. Сюжет основан на том, как глава мафиозного клана Сопрано пытается решить проблемы криминального бизнеса и семьи, а также найти какой-то баланс.

4. «Прослушка»



Американская полицейская драма. Действие происходит в городе Балтимор. В течение сезонов фокус сериала меняется: сперва под прицелом оказывается наркоторговля в городе, затем — морской порт, городская администрация, система обучения и СМИ. В центре повествования — полицейский отдел, сотрудники которого кропотливо расследуют ряд громких дел.

5. «Гоморра»



Название сериала символично. С одной стороны, это отсылка к библейскому городу грешников Гоморра. С другой – название неаполитанской мафии «Каморра», о которой повествует сам сериал. В центре сюжета – борьба кланов за власть.

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Влиятельные мафиози и обычные уличные банды. Если не знаете, что посмотреть – вот список интересных сериалов о мафии. 1. «Острые козырьки»  Британский сериал...
 
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