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Пожар в Чернобыльской зоне тушат свыше 400 человек и десятки единиц техники
Источник материала: СТВ
Новости Украины. Долгожданный дождь пришел на помощь украинским пожарным, которые уже больше недели борются с возгораниями в Чернобыльской зоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В тушении задействовано свыше 400 человек и десятки единиц техники. Пламя приблизилось к хранилищам радиоактивных отходов закрытой атомной станции. По словам специалистов, ситуация остается под контролем. Задержаны два предполагаемых виновника возгораний. Первый поджигал сухую траву ради забавы, второй сжигал мусор и не смог удержать огонь. Возбуждено уголовное дело.
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Новости Украины. Долгожданный дождь пришел на помощь украинским пожарным, которые уже больше недели борются с возгораниями в Чернобыльской зоне, сообщили в...
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