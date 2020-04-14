ВОЗ о ситуации с COVID-19 в Беларуси

Источник материала: Пинский Вестник

Всемирная организация здравоохранения отмечает доступность информации о ситуации с COVID-19 в Беларуси, заявил на брифинге глава миссии ВОЗ в Беларуси Патрик О’Коннор по итогам оценочной миссии в стране.



ВОЗ приветствует принимаемые Беларусью меры по борьбе с COVID-19, но рекомендует наращивать усилия, сообщил Патрик О’Коннор. Также он выразил мнение, что Беларусь уделяет достаточно внимания защите медработников в условиях COVID-19.