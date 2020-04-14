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ВОЗ о ситуации с COVID-19 в Беларуси

14.04.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Всемирная организация здравоохранения отмечает доступность информации о ситуации с COVID-19 в Беларуси, заявил на брифинге глава миссии ВОЗ в Беларуси Патрик О’Коннор по итогам оценочной миссии в стране.

ВОЗ приветствует принимаемые Беларусью меры по борьбе с COVID-19, но рекомендует наращивать усилия, сообщил Патрик О’Коннор. Также он выразил мнение, что Беларусь уделяет достаточно внимания защите медработников в условиях COVID-19.
 
 
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Всемирная организация здравоохранения отмечает доступность информации о ситуации с COVID-19 в Беларуси, заявил на брифинге глава миссии ВОЗ в Беларуси Патрик...
 
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