«Элема» полностью перешла на производство медицинских средств защиты. В день выпускают около 50 тысяч масок

Источник материала: ОНТ

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил ОАО «Элема». Сейчас предприятие полностью перешло на производство медицинских средств защиты, чтобы удовлетворять потребности Минска.





ОАО «Элема» начало производить четырехслойные медицинские маски, защитные комбинезоны и халаты из белорусского спанбела. Все средства защиты распределяются по предварительным заявкам. Сегодня производство достигло 50 тысяч масок и тысячи костюмов в день. В работе задействованы четыре швейных цеха и один раскройный.





По словам директора предприятия Анатолия Венедиктова, вся коллекция одежды была отшита заранее, находится на складе и отгружается в магазины.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram