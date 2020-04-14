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Новости экономики за 14.04.2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции завершился один из важнейших и самый масштабный этап подготовки к вводу в эксплуатацию – горячая обкатка реакторной установки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Некоторые испытания повторят еще раз во время энергетического пуска. А на следующем этапе подготовки будет проведена ревизия основного и вспомогательного оборудования первого и второго контуров энергоблока. Завершить этот этап планируется к середине июня.
ОБЪЕМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В ОБОРОТЕ ЗА МАРТ УМЕНЬШИЛСЯ НА 2 %
Широкая денежная масса, то есть все наличные деньги в обращении, а также средства граждан и предприятий на счетах в банках, за март увеличилась почти на 9 % и составила 52,5 миллиарда рублей. Причем объем наличности за это время на 2 % уменьшился. Образно говоря, в кошельках белорусов сейчас находятся в общей сложности 3 миллиарда 535 миллионов рублей.
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Новости Беларуси. На первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции завершился один из важнейших и самый масштабный этап подготовки к вводу в...
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