ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новости экономики за 14.04.2020

14.04.2020 18:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции завершился один из важнейших и самый масштабный этап подготовки к вводу в эксплуатацию – горячая обкатка реакторной установки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Новости экономики за 14.04.2020


Началась она еще в декабре, и за это время произведено 242 испытания. Проверена работоспособность всего оборудования, систем управления, защиты и электропитания. Специалисты убедились, что все это соответствует проектным характеристикам.

Читайте также:

82 компании стали резидентами ПВТ. Каждая четвёртая будет разрабатывать свой продукт

МАЗ увеличит объём производства продукции на 10%

В жилых домах и общежитиях с двумя и более этажами будут устанавливать лифт

Некоторые испытания повторят еще раз во время энергетического пуска. А на следующем этапе подготовки будет проведена ревизия основного и вспомогательного оборудования первого и второго контуров энергоблока. Завершить этот этап планируется к середине июня.

ОБЪЕМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В ОБОРОТЕ ЗА МАРТ УМЕНЬШИЛСЯ НА 2 %

Новости экономики за 14.04.2020

Широкая денежная масса, то есть все наличные деньги в обращении, а также средства граждан и предприятий на счетах в банках, за март увеличилась почти на 9 % и составила 52,5 миллиарда рублей. Причем объем наличности за это время на 2 % уменьшился. Образно говоря, в кошельках белорусов сейчас находятся в общей сложности 3 миллиарда 535 миллионов рублей.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции завершился один из важнейших и самый масштабный этап подготовки к вводу в...
 
Новости дня
Новости разные
 
82 компании стали резидентами ПВТ. Каждая четвёртая будет разрабатывать свой продукт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика