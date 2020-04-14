Молодежь Гродненщины отправила более сотни открыток в учреждения здравоохранения в рамках проекта «Спасибо медикам»

Источник материала: Вороновская газета





Эта акция одновременно стартовала во всех регионах страны. Гродненская область не стала исключением.

Завтра возможность отправить свои открытки с пожеланиями и словами благодарности появится у жителей районных центров. Проект реализует областной комитет союза молодежи при содействии РУП «Белпочта».









– Мы благодарим всех работников здравоохранения, которые каждый день находятся на медицинском посту, принимают вызовы на дом, ведут приемы, посещают и лечат больных, дают разъяснения и консультируют, назначают лечение и просто находятся рядом. Поэтому приглашаем каждого не оставаться в стороне, а присоединиться к нашей молодежной инициативе, – сказала первый секретарь областного комитета ОО «БРСМ» Анна Саросек.

Акция будет длиться больше месяца. Участвовать в ней может любой желающий. Обязательным условием для отправки открытки станет прописанный хештэг #СпасибоМедикам и точный адрес учреждения здравоохранения. Почтовую карточку можно отправить в адрес конкретного врача или медсестры и для целого коллектива медучреждения. будет длиться больше месяца. Участвовать в ней может любой желающий. Обязательным условием для отправки открытки станет прописанный хештэг #СпасибоМедикам и точный адрес учреждения здравоохранения. Почтовую карточку можно отправить в адрес конкретного врача или медсестры и для целого коллектива медучреждения.









www.brsm.by ). Останется лишь только распечатать его, подписать и опустить в почтовый ящик любого почтового отделения. Вариантов того, как будет выглядеть ваша почтовая карточка много. Например, уникальная handmade-открытка или уже готовый эскиз, который можно скачать на сайте «Молодежь Беларуси» (). Останется лишь только распечатать его, подписать и опустить в почтовый ящик любого почтового отделения.



Как отмечает доцент кафедры детской хирургии Гродненского государственного медуниверситета Александр Глуткин, такая моральная поддержка для медиков очень важна.

– Большинство медицинских работников сейчас жертвуют собой и своим временем во благо других. Это тяжелый и ответственный труд. Поэтому каждый из нас должен задуматься о своей безопасности, максимально соблюдать меры предосторожности, беречь себя и своих близких.

Юлия ТИМОЩУК

Фото: Вадим ГОЛОТИК https://grodnonews.by/