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В БНТУ изготавливают детали для аппаратов вентиляции легких с помощью 3D-принтера

14.04.2020 18:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В БНТУ изготавливают детали для аппаратов вентиляции легких с помощью 3D-принтера. Об этом сообщает Times BNTU.


Фото: Times BNTU

Сообщается, что БНТУ и Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» включились в процесс изготовления комплектующих для аппаратов ИВЛ и средств защиты, которые сейчас экстренно необходимы белорусским медикам.

В сотрудничестве с отделом анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» «Политехник» приступил к изготовлению образцов системы для подачи и увлажнения кислорода. Сейчас потребность в них составляет более 2500 комплектов.

Кроме того, с использованием 3D-печати изготовлены образцы и проводятся испытания клапана Вентури для аппаратов вентиляции легких двух типов. Экстренная потребность в этих клапанах — более 1000 комплектов с разной пропускной способностью. В самое ближайшее время начнется их выпуск.

Напомним, что на базе лаборатории быстрого прототипирования FABLAB в БНТУ уже налажено изготовление защитных экранных масок.

 
 
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БНТУ и «Политехник» включились в процесс изготовления комплектующих для аппаратов ИВЛ и средств защиты.
 
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