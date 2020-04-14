Источник материала: Tut.by

В БНТУ изготавливают детали для аппаратов вентиляции легких с помощью 3D-принтера. Об этом сообщает Times BNTU.



Фото: Times BNTU

Сообщается, что БНТУ и Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» включились в процесс изготовления комплектующих для аппаратов ИВЛ и средств защиты, которые сейчас экстренно необходимы белорусским медикам.

В сотрудничестве с отделом анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» «Политехник» приступил к изготовлению образцов системы для подачи и увлажнения кислорода. Сейчас потребность в них составляет более 2500 комплектов.

Кроме того, с использованием 3D-печати изготовлены образцы и проводятся испытания клапана Вентури для аппаратов вентиляции легких двух типов. Экстренная потребность в этих клапанах — более 1000 комплектов с разной пропускной способностью. В самое ближайшее время начнется их выпуск.

Напомним, что на базе лаборатории быстрого прототипирования FABLAB в БНТУ уже налажено изготовление защитных экранных масок.