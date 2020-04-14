Как изменился преступный мир? Год назад в России начали охоту на криминальных авторитетов

материал е «Ленты.ру». Войну авторитетным уголовникам объявили, потому что те решили подмять под себя наиболее прибыльные отрасли российской экономики — от строительства до производства алкоголя. Как только закон вступил в силу, воров начали отлавливать одного за другим, и им пришлось срочно менять стратегию. О том, как российские криминальные авторитеты превратились во врагов государства и чем это закончилось, — ве «Ленты.ру».

Верные понятиям

Воры в законе появились в СССР в 20-30 годы XX века: тогда в стране началась беспощадная война с уголовными преступлениями, а тысячи преступников с городских улиц переехали в лагеря. Тогда-то идейные уголовники и стали называться ворами в законе. Основой их идеологии было полное неподчинение любой власти и преданность традициям дореволюционного преступного мира страны.





Попасть в эту касту абы кто не мог: криминал быстро определил круг «достойных» воровских профессий. В него попали «городушники», обносившие магазины; квартирные воры-форточники; щипачи-карманники и «медвежатники», которые взламывали сейфы. Мелкие воришки, кравшие белье с чердаков, в элитную касту попасть не могли.





Воры в законе объединили свод правил бандитской жизни и создали свой завет, известный как воровской кодекс, воровской закон, или просто — понятия. Именно ими руководствовались криминальные авторитеты, вынося решения на воровских собраниях — сходках. Сами же воры в законе должны были личным примером показывать остальным, как надо жить по понятиям.





Им запрещалось иметь семью, дом, имущество и хоть в чем-то сотрудничать с государственными органами, особенно со следственными. Вор должен быть честен с братьями по криминальному ремеслу и служить общему делу, активно вовлекая в уголовную среду молодежь.









При этом на протяжении всей своей истории воровской мир ревностно хранил чистоту своих рядов, коронуя в воры лишь самых достойных. Получение воровского титула зависело от времени, проведенного в лагерях. Чем больше сроков за плечами, тем авторитетнее человек, тем у него больше опыта и знаний, которые помогли выжить на зоне.





Но главное — вор в законе не должен был совершать таких порочащих поступков, как убийства, изнасилования, кража у своих товарищей или участие в торговле наркотиками

Среди других пунктов воровского кодекса были и уважительное отношение к старикам, и всяческая помощь многодетным и сиротам. Но сегодняшние воры в законе далеко ушли от предшественников. Нынешних королей преступного мира формировали лихие 90-е.

«Современный вор может продвигать товары и услуги»

В дни криминальных войн, которые шли повсеместно после развала СССР, ни одна более-менее значительная организованная преступная группировка (ОПГ), не говоря уже о крупнейших, вроде ореховских или солнцевских, не обходилась без патронажа воров в законе. Эти авторитеты могли решить, кто прав, а кто виноват в бесконечных бандитских разборках. Именно воры могли предотвратить или, наоборот, инициировать кровавую «стрелку» с множеством трупов.





Забыв про воровской кодекс, они «благословляли» братков на заказные убийства конкурентов и пытки тех, кто отказывался платить за крышу. В наши дни, как отмечают сотрудники Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России, трансформация воровской деятельности продолжилась. Из наблюдателей и судей криминального мира они стали превращаться в классических крестных отцов, которых теперь интересуют не доли от грабежей и краж, а большая экономика.





Сегодня время таких легендарных воров в законе, как Вася Бриллиант, Паша Цируль или Якутенок с их старыми воровскими понятиями прошло. Современный вор не только может «развести рамсы краями» или «разложить по понятиям» ситуацию для криминальных элементов, но и обеспечить продвижение товаров и услуг на новые рынки

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах





Сегодня воры в законе пытаются закрепиться в легальном секторе экономики, а их интересы распространяются на широкий спектр сферы услуг, гостиничный, ресторанный и рыночный бизнес. Они активно пытаются подминать под себя предприятия, занимающиеся строительством, лесной промышленностью, биоресурсами и производством алкогольной продукции.









При этом воров не пугает честная конкуренция — ведь у них есть проверенные рейдерские методы для того, чтобы отрывать себе вкусные куски рынка. А потому, как отмечает источник, криминализация экономики со стороны таких авторитетов создает серьезную угрозу внутренней безопасности страны.

Особняки, суперкары и Даниелла Корлеоне

В наши дни воры в законе не собирают деньги, чтобы «подогреть братву» за решеткой. Свое особое положение элиты криминального мира эти люди используют в первую очередь для личного обогащения. А про воровской кодекс вспоминают лишь тогда, когда им это выгодно — и при необходимости легко идут на контакт с представителями власти.





Раньше кодекс запрещал ворам прописываться по адресу проживания, из-за чего приходилось менять «хазы» [временное жилье] и обитать, где придется. Именно поэтому вор в законе ассоциировался с бродягой в потасканном пиджаке, странствующим по стране и думающем о благополучии своих братьев за решеткой. Но сегодня все иначе.





Яркий пример тому — вор в законе Реваз Кахмазов, известный в криминальных кругах как Резо Лоткинский. Он всегда любил «кидать понты» перед сидельцами и рассказывать о своей роскошной жизни. До объявления в международный розыск Лоткинский жил в Греции, в роскошных особняках в Афинах и Салониках, а его автопарк включал такие машины, как Maserati и Mercedes.









Даниелла Корлеоне и Реваз Кахмазов (Резо Лоткинский)

Фото: Прайм Крайм





Чтобы отдохнуть от сложностей воровской жизни, авторитет иногда выбирался на отдых в Ниццу и Канны. Не скупился он и на любимую жену — Даниеллу Корлеоне (в девичестве — Бондаренко). Она так прониклась воровской романтикой и роскошной жизнью, которой обеспечивал ее муж, что даже решила сменить фамилию на более подобающую супруге большого мафиози.





Даже на свадебной фотографии Даниелла ступает в белом платье по полу, на котором выложена мрамором воровская звезда. Хобби супруга Резо Лоткинского тоже выбрала не из дешевых: она увлеклась конкуром. Судя по фото из соцсетей, у Даниеллы несколько лошадей, а на один из дней рождения от мужа-вора она получила коня за 700 тысяч евро.





Но откуда у Резо Лоткинского такие деньги? Оказывается, вор в законе годами наживался на тех, кого он по понятиям должен защищать. В настоящее время Следственный департамент МВД России расследует в отношении авторитета уголовное дело по статье 210 («Создание преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии») и части 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. Из его материалов все становится на свои места.

Игра в «обезьянки»

По данным информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм», люди Резо Лоткинского под его руководством совершили как минимум 15 эпизодов вымогательств у заключенных, причем весьма состоятельных.





По данным следствия, в 2017 году в одну из подконтрольных колоний вор в законе направил «прогон» (воровское послание), согласно которому налагался запрет на наркотики в исправительном учреждении. Казалось бы, посыл хороший, но это была лишь уловка. Резо знал, что на зоне активно торгуют наркотиками — ведь он сам имел с этого процент.





А прогон Лоткинский написал, когда узнал, что в колонии есть наркозависимые представители криминала, имеющие сбережения или родственников с деньгами. И как только осужденный покупал запрещенное вещество, наступало время шантажа. Зэку объявляли, что «Старший Брат» собирается наказать его и отправить в касту опущенных — осужденных-изгоев.





Дальше вор в законе и его положенец на зоне разыгрывали классический спектакль, известный в народе как злой и добрый полицейский. Вначале положенец заявлял уголовнику, что тот нарушил указ Резо Лоткинского и теперь его сделают опущенным. Осужденный начинал метаться и искать выход из положения. И когда он доходил до отчаяния, ему давали возможность поговорить по телефону (конечно, не бесплатно) с самим вором в законе.





Теперь Резо Лоткинский вступал в игру и — как хороший полицейский — «прощал» провинившегося за приличную сумму денег. Такая мошенническая комбинация среди уголовников называлась «обезьянки». Умело ссылаясь на воровской кодекс, люди вора в законе «разводили на бабки» тех, кто сел за торговлю наркотиками или мошенничество. А преподносилось все это как справедливое возмездие зэкам-отступникам.

Ты людей на воле обманывал. И как ты думаешь жить дальше? Хочешь быть человеком? Плати порядочным людям. И плати нормально! Мы посмотрели твою «делюгу» [уголовное дело], у тебя 200 миллионов ущерба. Так что не жмись!

Положенец Резо Лоткинского

из показаний потерпевшего по уголовному делу вора в законе





Правда, «справедливая месть» ждала лишь тех, кто мог заплатить. Не имевшие родственников и друзей педофилы, насильники и наркоторговцы интереса у людей Резо Лоткинского не вызывали.

Криминальная империя

Бывалые сотрудники МВД, занимающиеся ворами в законе свыше десяти лет, не без удивления наблюдают за усилением авторитета Лоткинского. В 2010 году во время задержания в Одинцово в его крови было столько героина, что оперативники удивлялись, как он вообще выжил.





По данным ИА «Прайм Крайм», уроженец Тбилиси Лоткинский получил воровской титул в 1994 году. Его короновали при участии нынешнего лидера преступного мира России, вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).





Покровительство последнего Лоткинский получил, вовремя женившись на его падчерице, пока сам Шакро отбывал свой очередной срок в Испании. Правда, хитрость Резо главному вору России не понравилась, и сейчас, по данным правоохранительных органов, между двумя авторитетами есть сильнейшая взаимная неприязнь.





Свою криминальную империю Резо Лоткинский строил с помощью людей, которые в советские времена никогда не смогли бы подняться в преступном мире. Так, своим положенцем в исправительной колонии №5 (ИК-5) в Татарстане вор в законе сделал авторитета по прозвищу Боря Черный.









По словам источника в правоохранительных органах, в 1999 году Черный вместе с подельниками вывез за город женщину-коммерсанта и ее дочь. Обеих изнасиловали и жестоко убили на глазах друг у друга. Позже бандиты вернулись в дом коммерсанта за малолетним ребенком, которого также вывезли в лес и убили. Тела погибших облили бензином и сожгли.





Согласно старым воровским понятиям, такие, как Боря Черный, — «душегубы» и «мокрушники», которым самое место в низшей касте преступного мира. Но у Резо Лоткинского такие фигуры почему-то занимают руководящие посты и учат арестантов жизни. При помощи положенцев подобно Боре Черному вор в законе распространил свое влияние на ряд российских колоний и СИЗО.





Под контролем Резо Лоткинского оказалась не только татарская ИК-5, но и все исправительные учреждения Рязанской области, СИЗО подмосковных Зеленограда, Егорьевска, Каширы, а также СИЗО №4 и №5 в Можайске. Есть данные и о том, что представители авторитета действовали на территории Приморского края.

Корона для педофила

Где находится Резо Лоткинский в данный момент, неизвестно: его объявили в международный розыск. Между тем он далеко не единственный в своем роде вор в законе новой формации. В биографиях многих нынешних криминальных авторитетов есть факты, которые никак не вяжутся с их воровскими титулами.





К примеру, главный вор Белоруссии Александр Кушнеров (Саша Кушнер), по данным правоохранительных органов, в 90-е годы состоял в банде некого авторитета Морозова и убивал людей. За это на родине его приговорили к расстрелу. Но Кушнер сумел сбежать в Россию, где сблизился с Асланом Усояном (Дед Хасан) — предшественником Шакро Молодого на посту лидера преступного мира страны.





Другой пример — Владислав Грачев (Шарап), который сейчас отбывает 20-летний срок за преступления, казалось бы, недопустимые для вора в законе. На счету Шарапа — убийство, изнасилование и действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Впрочем, все это не помешало ему получить воровской титул в 2014 году.





А два авторитета армянского происхождения, вор в законе Арсен Мкртчян (Арсен Ереванский) и бывший вор Вардан Асатрян (Бдже Ереванский), настолько отступили от воровского кодекса, что, по данным правоохранительных органов, умудрились попасть в немилость к самому Деду Хасану.





Они придумали незамысловатый бизнес — похищать детей своих соотечественников, богатых представителей армянской диаспоры, живущих в Москве. Авторитеты успели хорошо заработать, ведь перепуганные до смерти родители платили за своих детей любые деньги. Правда, когда очередные потерпевшие решили сами обратиться за помощью к воровскому миру, Арсен и Бдже Ереванские удивительно быстро оставили свое темное ремесло.





Не менее ярко деградацию воровских понятий показывает и история вора в законе Сергея Асатряна (Осетрина Младший), представителя настоящей криминальной династии и сына криминального авторитета Эдуарда Асатряна (Эдик Осетрина).

Страсти по Осетрине

Преступный мир доверял Эдику Осетрине: он держал воровской общак, решал финансовые вопросы и регулярно оказывался на скамье подсудимых. И хотя отца рядом не было, Осетрина Младший не бедствовал и жил за его счет. Отец снабжал сына всем, чего бы тот ни хотел — от роскошных квартир до новых Bentley. Отсюда и первая кличка Сергея Асатряна — Сережа Бентли: говорят, другие автомобили сын вора в законе просто не признавал.









Эдик Осетрина просил своих партнеров по опасному бизнесу не трогать сына — и позволить тому жить обычной жизнью. Правда, сам Сергей Асатрян был иного мнения: жизнь в золотой клетке казалась скучной, — и хотелось быть крутым, «как папа». А потому он стал влезать в вопросы автоугона, торговли оружием и даже завел себе ОПГ из воров-домушников. В итоге по просьбе отца Сергея Асатряна короновал сам Дед Хасан.





Вскоре Осетрина-младший стал заниматься решением чужих вопросов по понятиям — правда, разруливал их он весьма спорно, чем заслужил недовольство многих авторитетов. Они старались больше к нему не обращаться. А в 2013-м молодой вор в законе вместе с отцом поехал на разговор с Дмитрием Чантурией (Мирон) и его людьми. Стороны стали спорить о делах. Договориться не получилось, и спор перерос в драку.









Сергей Асатрян (Осетрина Младший)

Фото: Прайм Крайм





Тут-то Осетрина Младший и проявил себя во всей красе. Он не придумал ничего лучше, чем сбежать и спрятаться в туалете, пока его отца избивали люди Мирона. Однако, несмотря на этот порочащий воровскую честь поступок, титула Осетрину Младшего так и не лишили.





Но в 2017 году он все же доигрался: получил девять лет колонии за вымогательство у крупного бизнесмена армянского происхождения. Условия жизни в СИЗО неприятно удивили молодого авторитета: он неоднократно жаловался на условия содержания и, по некоторым данным, даже перенес операцию из-за ухудшившегося здоровья.





По данным правоохранительных органов, самым неприятным сюрпризом для Осетрины Младшего стало то, что в СИЗО арестанты отказывались признавать в нем вора в законе. Позже он пытался утвердить свой воровской титул в колонии Нижнего Новгорода, но местный авторитет Цезарь заявил всем, что Осетрину Младшего вором не считает.





Тогда, вскоре после очередного перевода, молодой авторитет обратился к старому вору Олегу Сухачеву (Сухач) с просьбой подтвердить его полномочия. Тот обещал подумать — но позже их разговор обернулся скандалом. Его запись каким-то образом попала в сеть и стала основанием для возбуждения против Сухача уголовного дела по новой статье 210.1 УК РФ.

«У воров в законе есть и подлость, и трусость»

Как объясняет Михаил Рябинин, полковник полиции и начальник отдела по борьбе с лицами, занимающими высшее положение в преступной среде, ГУУР МВД России, так называемое воровское братство с его понятиями, создающее вокруг себя некий романтический ореол, в реальной жизни весьма условно.





Среди воров в законе есть и предательство, и подлость, и трусость

Михаил Рябинин

полковник полиции, начальник отдела по борьбе с лицами, занимающими высшее положение в преступной среде, ГУУР МВД России









По словам полковника Рябинина, известен случай, когда благодаря поддержке достаточно авторитетного уральского вора в законе Каро-оглы Мамедова (Каро) кемеровский авторитет Салихдзчан Шамазов (Шамаз) получил воровской титул. Но когда на организованной Дедом Хасаном воровской сходке Каро лишили титула, его протеже Шамаз отрекся от своего «наставника».





Таких примеров достаточно много. Что говорить о заказных убийствах воров в законе, когда заказчиками этих убийств зачастую являются их так называемые «собратья»

Михаил Рябинин

полковник полиции, начальник отдела по борьбе с лицами, занимающими высшее положение в преступной среде, ГУУР МВД России





Силовики отмечают, что после того, как новая «антиворовская» статья заработала, элита преступного мира поспешила покинуть пределы России. Более 60 воров в законе, опасаясь уголовной ответственности, покинули страну и обратно уже не вернулись.





Как отмечает полковник Рябинин, за год существования в УК РФ статьи 210.1 полицейские провели большую работу по документированию всех аспектов деятельности воров в законе. Были возбуждены 52 уголовных дела, из них 19 — в первом квартале 2020 года. А к ответственности по новой статье уже привлекли 56 человек: 44 вора в законе и 12 криминальных авторитетов.











