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Житель Дрогичинского района украл у пожилых супругов Br8,2 тыс.

14.04.2020 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дрогичинский районный отдел Следственного комитета возбудил в отношении сельчанина уголовное дело за кражу в крупном размере (ч.3 ст.205 УК), сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Житель Дрогичинского района украл у пожилых супругов Br8,2 тыс.

В Дрогичинский РОВД с заявлением обратились жители деревни Гута - 86-летний мужчина и его 85-летняя жена. Пенсионеры рассказали правоохранителям о пропаже Br8,2 тыс. Подозрения в краже пали на 33-летнего соседа пожилой четы. Он несколько раз помогал старикам в уборке дома, после этого хозяева недосчитались своих накоплений.

Часть денег злоумышленник успел потратить, остальная сумма возвращена владельцам. Фигуранту грозит от двух до семи лет лишения свободы со штрафом или без него.

 
 
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  Дрогичинский районный отдел Следственного комитета возбудил в отношении сельчанина уголовное дело за кражу в крупном размере (ч.3 ст.205 УК), сообщил БЕЛТА...
 
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