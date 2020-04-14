Виртуальный фестиваль в Солигорске. Участвуйте в новом проекте Дворца культуры.

В период пандемии культурная жизнь не должна останавливаться. Выход есть – переход в онлайн-режим. Дворец культуры города Солигорска приглашает солигорчан попробовать поучаствовать в новом творческом проекте – в открытом районном фестивале “Солигорск – это ты!”. Он пройдёт в режиме Online.

Что нужно сделать, чтобы стать участником? Все очень просто! Нужно обладать какими-нибудь творческими способностями, снять их на видео и разместить его по ссылке .



Принимайте участие в онлайн-фестивале! Дворец культуры ждёт интересных нестандартных участников!



Телефоны для справки: 24-57-38, 31-12-89.

