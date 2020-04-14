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Виртуальный фестиваль в Солигорске. Участвуйте в новом проекте Дворца культуры.
14.04.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
7 апреля 2020 21:40 1380
Виртуальный фестиваль в Солигорске. Участвуйте в новом проекте Дворца культуры.
В период пандемии культурная жизнь не должна останавливаться. Выход есть – переход в онлайн-режим. Дворец культуры города Солигорска приглашает солигорчан попробовать поучаствовать в новом творческом проекте – в открытом районном фестивале “Солигорск – это ты!”. Он пройдёт в режиме Online.
Что нужно сделать, чтобы стать участником? Все очень просто! Нужно обладать какими-нибудь творческими способностями, снять их на видео и разместить его
Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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7 апреля 2020 21:40 1380 Виртуальный фестиваль в Солигорске. Участвуйте в...
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