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Виртуальный фестиваль в Солигорске. Участвуйте в новом проекте Дворца культуры.

14.04.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


7 апреля 2020 21:40 1380

Виртуальный фестиваль в Солигорске. Участвуйте в новом проекте Дворца культуры.

Автор: Эдуард Кидяев.

В период пандемии культурная жизнь не должна останавливаться. Выход есть – переход в онлайн-режим. Дворец культуры города Солигорска приглашает солигорчан попробовать поучаствовать в новом творческом проекте – в открытом районном фестивале “Солигорск – это ты!”. Он пройдёт в режиме Online.

Виртуальный фестиваль в Солигорске. Участвуйте в новом проекте Дворца культуры.

Что нужно сделать, чтобы стать участником? Все очень просто! Нужно обладать какими-нибудь творческими способностями, снять их на видео и разместить его по ссылке.

Принимайте участие в онлайн-фестивале! Дворец культуры ждёт интересных нестандартных участников!

Телефоны для справки: 24-57-38, 31-12-89.

Виртуальный фестиваль в Солигорске. Участвуйте в новом проекте Дворца культуры.

Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.

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Теги: Новости
 
 
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7 апреля 2020 21:40 1380 Виртуальный фестиваль в Солигорске. Участвуйте в...
 
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