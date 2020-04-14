БЖД вводит в поездах рассадку с учетом рекомендованной социальной дистанции

Источник материала: ОНТ

Билеты на поезда (с нумерованными местами) будут оформляться с использованием новой схемы рассадки, сообщается на официальном сайте Белоруской железной дороги. Мера будет действовать с 15 по 29 апреля.

Так, в плацкартных вагонах – не более трех пассажиров в одном отсеке, а в купе – не более двух. Для оформивших проездные документы в одном заказе разрешается продажа 3 и 4 мест в купе, но только в том случае, если до этого в купе ни одного места не было продано.

«При оформлении проездных документов в вагоны с местами для сидения схема рассадки пассажиров зависит от их конфигурации – 2+2 или 3+2. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном – один пассажир у окна, а другой – через место у прохода (средний ряд остается свободным)», – пояснили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Рассадка по новой схеме – это мера временная, подчеркивают в БЖД. Она вводится для того, что соблюдать социальную дистанцию, рекомендованную Минздравом в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

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