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БЖД вводит в поездах рассадку с учетом рекомендованной социальной дистанции

14.04.2020 19:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

БЖД вводит в поездах рассадку с учетом рекомендованной социальной дистанции

Билеты на поезда (с нумерованными местами) будут оформляться с использованием новой схемы рассадки, сообщается на официальном сайте Белоруской железной дороги. Мера будет действовать с 15 по 29 апреля. 

Так, в плацкартных вагонах –  не более трех пассажиров в одном отсеке, а в купе – не более двух. Для оформивших проездные документы в одном заказе разрешается продажа 3 и 4 мест в купе, но только в том случае, если до этого в купе ни одного места не было продано.

«При оформлении проездных документов в вагоны с местами для сидения схема рассадки пассажиров зависит от их конфигурации – 2+2 или 3+2. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном – один пассажир у окна, а другой – через место у прохода (средний ряд остается свободным)», – пояснили в пресс-службе Белорусской железной дороги. 

Рассадка по новой схеме – это мера временная, подчеркивают в БЖД. Она вводится для того, что соблюдать социальную дистанцию, рекомендованную Минздравом в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. 

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Билеты на поезда (с нумерованными местами) будут оформляться с использованием новой схемы рассадки, сообщается на официальном сайте Белоруской железной дороги....
 
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